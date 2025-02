Prefeito de Salgueiro diz que antecessor deixou herança maldita de R$ 20 milhões

A- A+

O prefeito de Salgueiro, Fabinho Lisandro (PRD), revelou que está sendo difícil colocar as contas do município em dia. Em entrevista à Folha de Pernambuco, o gestor afirmou que recebeu a cidade com um rombo de mais de R$ 20 milhões no orçamento, uma verdadeira herança maldita. A dívida ultrapassa R$ 20 milhões, sendo R$ 19,5 milhões em restos a pagar reconhecidos e mais de R$ 5 milhões em débitos não reconhecidos.



“Temos 500 mil reais em caixa de disponibilidade corrente. Existem outros recursos, mas que não podem ser aplicados para quitar essas dívidas, porque são recursos de convênio e de programas específicos”, disse Fabinho.

Entre as dívidas listadas pelo prefeito e que não são reconhecidas, está o empréstimo consignado de servidores que foi descontado em folha de pagamento e não foi repassado para as instituições financeiras.



“Isso é apropriação indébita. O servidor pagou o seu empréstimo e o dinheiro não foi repassado para as instituições. Além disso, a gente ainda identificou que as férias coletivas dos professores, no mês de janeiro, não foram pagas e não ficou dinheiro em caixa para pagar. Assim, é uma situação que a gente está se debruçando, fazendo todo um planejamento financeiro, para que a gente possa botar novamente Salgueiro no trilho”, afirmou o gestor.

Questionado se o município tem recebido ajuda da governadora Raquel Lyra (PSDB), o prefeito disse que a gestora não está medindo esforços para ajudar Salgueiro. “O Estado vai ajudar nossa cidade a fazer a economia girar. Serão implantadas duas cozinhas comunitárias em Salgueiro, também estamos aguardando e nos preparando para fazer um carnaval com o apoio incondicional do Governo do Estado. Nós não teríamos condições de fazer sem esse apoio do Governo do Estado”.

Sobre as emendas parlamentares destinadas a Salgueiro, Fabinho afirmou que irá à Brasília na próxima semana, mas que está com um bom tramite no Congresso e já recebeu recursos do deputado Túlio Gadelha (Rede), e também está articulando com os parlamentares Fernando Filho (UB), Mendonça Filho (UB), Augusto Coutinho (Republicanos) e com o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. “Eu estou batendo em todas as portas, este é o caminho. Estou buscando construir pontes para que a gente enfrente essa dificuldade”, disse o prefeito.

Após o levantamento e a divulgação do rombo financeiro no município de Salgueiro, o prefeito prometeu que irá encaminhar os dados aos órgãos de controle, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, ao Ministério Público de Contas, para que estas entidades tomem as devidas providências judiciais.

“A gente não pode aceitar a situação que nós encontramos a cidade, por exemplo, na UPA, tínhamos um aparelho de raio-X alugado ao preço mensal de 25 mil reais, e ele nunca funcionou. Identificamos a locação de oxímetros de pulso ao custo de R$ 900 reais. Isso é imoralidade. Tudo vai ser encaminhado aos órgãos de controle e ao Ministério Público”, finalizou.

