Prefeito de Salvador abre fogo contra governador da Bahia durante carnaval: "Será mais fácil vencer"

A- A+

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), usou as festividades de carnaval para marcar posição contra um de seus maiores adversários, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT).



Em coletiva de imprensa durante a folia, Reis afirmou que será mais fácil vencer o petista nas eleições do próximo ano e declarou apoio ao ex-prefeito ACM Neto, herdeiro político de ACM e líder do carlismo, que rivaliza com Jerônimo. Apesar da declaração, o prefeito é cotado para concorrer.

— Nós vamos ter candidato a governador, todos sabem que o meu candidato a governador é ACM Neto, e acho que será mais fácil vencer as eleições em 2026 do que aparentemente muitos achavam que seria em 2022 — disse Bruno Reis no domingo.

A declaração não agradou os aliados do governador. Seu vice, Geraldo Júnior (MDB) respondeu no dia seguinte, afirmando que o prefeito deveria descer do palanque durante o carnaval.

— Eles parecem que não aprendem. Diziam isso em 2022 e a diferença foi de quase 70% — ironizou o vice-governador.

A troca de farpas teve direito à tréplica de Bruno Reis que, também em coletiva, disse que os governistas que estavam fazendo a festa de palanque.

— Quem está fazendo palanque são eles. Só peço aos meus adversários que falem bem do carnaval de Salvador. Passou o momento de querer aparecer.

Como o Globo noticiou, o confronto entre Reis e Jerônimo já vinha ocorrendo antes do feriado. Durante todo o mês de fevereiro, Reis acusou o governo estadual de ignorar a prefeitura nas tratativas sobre o carnaval e afirmou que não tentaria mais contato para discutir a festa. Jerônimo Rodrigues, por sua vez, minimizou as críticas e disse que irá se reunir com o prefeito após o carnaval para tratar de pautas como o metrô e a segurança pública.

— É possível que logo após o carnaval a gente faça uma reunião com o prefeito para tratarmos de temas como o metrô, o VLT e outras agendas importantes, como saúde e segurança pública — afirmou o governador.

Aliados de Jerônimo encaram os entraves como uma forma do prefeito tentar se cacificar para a disputa do ano que vem, no lugar de ACM Neto. O padrinho político do prefeito, contudo, lidera aa última pesquisa Quaest divulgada na semana passada, com 42%. O atual governador tem 38%.

Veja também