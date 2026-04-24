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Justiça Prefeito de Sorocaba é denunciado ao MP por buraco cenográfico para vídeo nas redes sociais Servidores do Saae apontam ordens de serviço supostamente forjadas e inconsistências em documentos; gestão de Rodrigo Manga nega irregularidades e diz que intervenção foi manutenção de esgoto

O Ministério Público de São Paulo analisa duas notícias-crime contra o prefeito de Sorocaba (SP), Rodrigo Manga (Republicanos), após denúncias de servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de que uma obra teria sido realizada apenas para servir de cenário a um vídeo publicado nas redes sociais do chefe do Executivo municipal. As informações são do g1.

Segundo os relatos, equipes da autarquia e de empresas terceirizadas foram mobilizadas em 9 de abril, no Jardim Leocádia, para abrir e fechar um buraco em via pública sem necessidade técnica.

A intervenção coincidiu com a gravação de um vídeo de 19 segundos em que Manga, conhecido como “prefeito tiktoker”, empurra um personagem para dentro de uma vala com água escura antes de divulgar ações de recapeamento e encerrar com um bordão sobre a cidade. O conteúdo alcançou milhões de visualizações.

Documentos internos indicam que ordens de serviço teriam sido elaboradas para justificar a intervenção, citando vazamento de água, afundamento do solo e manutenção de rede de esgoto.

Servidores, no entanto, afirmam que não havia sinais desses problemas no local antes da obra. Imagens registradas momentos antes dos trabalhos não mostram indícios de água na pista, esgoto exposto ou deformações no asfalto.

Outro ponto considerado suspeito é a documentação fotográfica anexada aos procedimentos. Registros identificados como “antes” e “depois” do serviço são idênticos, sem qualquer alteração visível, além de terem sido feitos, segundo os denunciantes, em um ponto diferente do cruzamento onde a vala foi aberta. Em um dos casos, a própria anotação técnica indica que o vazamento não seria de responsabilidade do Saae.

Funcionários também questionam a logística da operação, que teria mobilizado ao menos dez servidores de diferentes áreas, incluindo equipes de água, esgoto, drenagem e sinalização, além de caminhões e serviços terceirizados de pavimentação.

As denúncias chegaram ao Ministério Público, sendo uma delas apresentada pelo vereador Raul Marcelo (PSOL). O órgão confirmou que os casos estão sob análise.

A gestão municipal nega irregularidades. Em nota, a prefeitura de Sorocaba afirmou que “a vala foi aberta por equipe do Saae para obra de manutenção em rede de esgoto”, com troca de uma abraçadeira danificada e recomposição do pavimento no mesmo dia, seguindo protocolos internos e com registro formal da solicitação.

Em um segundo posicionamento, a autarquia alegou que o registro apresentado nas reportagens poderia se referir a outra intervenção.

O episódio ocorre em meio a um cenário mais amplo de questionamentos envolvendo o prefeito. Rodrigo Manga havia sido afastado do cargo por 145 dias no âmbito da Operação Copia e Cola, que apura suspeitas de corrupção em contratos da saúde, mas retornou à função após decisão do ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal. O tribunal deve julgar, entre os dias 1º e 11 de maio, a manutenção do prefeito no cargo.

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