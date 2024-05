A- A+

Justiça Prefeito de SP vai à Justiça contra fala de Lula pedindo votos a Boulos no ato do 1º de maio Ricardo Nunes disse que declarações do presidente desrespeitaram legislação eleitoral e são propaganda antecipada

O MDB, partido do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, vai à Justiça contra falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante comemoração promovida por centrais sindicais do 1º de maio, em que ele pediu votos votos ao deputado federal pelo PSOL, Guilherme Boulos, que vai disputar a prefeitura de São Paulo este ano. Durante agenda neste feriado na capital paulista, o prefeito afirmou a jornalistas que Lula parece estar no palanque de 2022 e já pensando no palanque de 2026.

— Como presidente da República, ele teve uma atitude que claramente é um desrespeito à lei eleitoral — disse o prefeito a jornalistas, confirmando que sua campanha deve acioná-lo na Justiça.

O prefeito de São Paulo e o governador Tarcísio de Freitas foram convidados para o ato das centrais sindicais, mas não compareceram alegando terem outras agendas.

O Diretório Municipal do MDB de São Paulo divulgou nota afirmando que considerou a fala de Lula propaganda eleitoral antecipada, e que vai buscar a aplicação de uma multa ao presidente.

"A postura do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é uma afronta à legislação eleitoral vigente. Face a isso, o Diretório Municipal do MDB de São Paulo tomará as medidas jurídicas cabíveis", diz a nota.

O MDB também pedirá ao Ministério Público a abertura de um inquérito para a apuração dos valores gastos no evento em que Lula esteve ao lado de Boulos, além do uso da estrutura sindical para promover a candidatura do deputado.

No fim de seu discurso, realizado no estacionamento da NeoQuímica Arena, estádio do Corinthians, onde ocorreu o evento, o presidente Lula chamou Boulos ao seu lado, fez elogios ao aliado e pediu que o público votasse nele na eleição municipal de outubro. Lula afirmou que o deputado vai enfrentar "três adversários" no pleito: o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o prefeito Ricardo Nunes (MDB).

— E, por isso, quero dizer: ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no Boulos para prefeito de São Paulo nas próximas eleições. E eu vou fazer um apelo: cada pessoa que votou no Lula em 89, 94, 98, 2002, 2006 e 2022, tem que votar no Boulos para prefeito de São Paulo — afirmou o presidente.

Veja também

Economia Digital Silvio Almeida: sem regulação, redes sociais são "caos absoluto" em que prospera "economia do ódio"