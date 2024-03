A- A+

Rio Grande do Sul Prefeito é vaiado em evento de Lula e ministro pergunta para quem seriam os gritos de reprovação Chefe do Executivo de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB) foi recebido com gritos de 'Fora, Melo'; Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) cometeu gafe

O evento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na manhã desta sexta-feira (15) gerou uma saia-justa para o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB). Durante o evento em que o governo federal anunciou um pacote de investimentos para o Rio Grande do Sul, o chefe da capital gaúcha foi recebido com vaias e gritos de "Fora, Melo".

O momento de desconforto ocorreu quanto todas as autoridades presentes foram chamadas no microfone. As vaias se repetiram minutos depois na fala de abertura, feita pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Antes do discurso de Costa, contudo, um outro ministro de Lula cometeu um deslize. Titular do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira questionou a quem se dirigia os gritos de reprovação. A pergunta, no entanto, foi feita ao próprio prefeito que reagiu com risos e gestos de sinalização para si.

Na solenidade, Melo não discursou. Em suas redes sociais, afirmou ter feito um pedido ao presidente Lula e ao ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta: a priorização da conclusão da obra da segunda ponte do Guaíba, município localizado na região metropolitana da capital.

"Impasse gera impacto social e prejudica acesso à Zona Norte, região de muitas empresas", justificou o prefeito.

No evento desta sexta-feira, também estiveram presentes os ministros Waldez Goés (Integração), Geraldo Alckmin (Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária), Jader Filho (Cidades), Camilo Santana (Educação) e Nísia Trindade (Saúde), assim como o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB).

