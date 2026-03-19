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BRASIL

Prefeito e vice de Santa Quitéria (CE) são cassados por ligação com Comando Vermelho

De acordo com o processo, integrantes da facção ameaçaram, em pichações na cidade, por mensagens no celular e ligações telefônicas, quem apoiasse os candidatos adversários

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Por ordem de traficante do Ceará, bandidos determinavam que fossem pichados os locais onde houvesse fotos do candidato rival na cidade Por ordem de traficante do Ceará, bandidos determinavam que fossem pichados os locais onde houvesse fotos do candidato rival na cidade  - Foto: Reprodução

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) manteve a cassação do prefeito e do vice de Santa Quitéria (CE), José Braga Barrozo e Francisco Gardel respectivamente, por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2024.

A decisão foi tomada na última terça-feira, dia 17, em ação apresentada pelo Ministério Público Eleitoral. Com isso, ambos ficam inelegíveis por oito anos. Os políticos são acusados de terem usado a estrutura de facção criminosa para ameaçar e intimidar eleitores e trabalhadores da Justiça Eleitoral, comprometendo o equilíbrio e a legitimidade da disputa no município.

De acordo com o processo, integrantes do Comando Vermelho interferiram na eleição municipal de Santa Quitéria, com a participação e anuência dos candidatos, que acabaram eleitos para o comando da cidade.

O grupo fez pichações com ameaças, inclusive de morte, a quem apoiasse os candidatos adversários. Eleitores também foram ameaçados — por mensagens no celular ou ligações telefônicas — de serem expulsos da cidade, caso a chapa adversária fosse eleita. A intimidação também foi dirigida a integrantes do cartório eleitoral do município.

 

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Em parecer enviado ao TSE, o vice-procurador-geral eleitoral, Alexandre Espinosa, afirmou que documentos e testemunhas ouvidas no processo demonstram que o prefeito e o vice tinham conhecimento dos atos praticados pela facção. A estrutura do grupo criminoso foi usada para intimidar, ameaçar e expulsar apoiadores da chapa adversária, esvaziar atos de campanha e interferir diretamente na liberdade de escolha dos cidadãos.

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) já havia condenado os políticos, mas eles recorreram da decisão ao TSE. Na sessão de terça-feira, todos os ministros negaram os recursos da defesa. O relator do caso, o ministro André Mendonça, lembrou que um dos integrantes da facção criminosa chegou a se deslocar do Rio de Janeiro ao Ceará para executar ações contra a chapa adversária no município.

O ministro Floriano de Azevedo Marques também destacou que o artigo 6º da Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/95) impede as legendas de se associarem a organizações paramilitares ou similares, como é o caso das facções criminosas. O próprio TSE já decidiu barrar o registro de candidatos quando comprovado esse tipo de associação.

No fim do ano passado, o Ministério Público Eleitoral criou um grupo de trabalho para combater a influência de organizações criminosas na disputa eleitoral. O grupo é responsável por elaborar estudos e um plano de ação para orientar a atuação do Ministério Público em todo o país. A iniciativa atua em diálogo permanente com os Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaecos) e os núcleos de inteligência do Ministério Público Federal, dos estados e do Distrito Federal, para apoiar procuradores eleitorais nesses casos.

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