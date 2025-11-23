A- A+

Prefeito eleito de NY mantém críticas a Trump apesar de reunião amigável na Casa Branca

O prefeito eleito de Nova York, Zohran Mamdani, não recuou, em entrevista que foi ao ar neste domingo (23), de críticas anteriormente feitas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após uma reunião surpreendentemente amigável na Casa Branca entre os dois.

O recém-eleito socialista democrático e o presidente republicano criticaram-se ferozmente no passado recente. Trump chamou Mamdani de "100% Comunista Lunático" em uma postagem nas redes sociais após a vitória eleitoral do futuro prefeito, enquanto Mamdani disse que Trump agiu como um déspota e um fascista e que estava atacando a democracia. No entanto, os dois adversários políticos surgiram sorrindo após a reunião de sexta-feira (21), e falaram de objetivos comuns.

Pressionado sobre suas declarações passadas, durante entrevista no programa "Meet the Press" realizada no sábado, 22, Mamdani disse que suas opiniões permanecem inalteradas.

"Tudo o que eu disse no passado, continuo acreditando", disse Mamdani. "E essa é a coisa que acho importante em nossa política, é que não nos esquivamos de onde temos divergências, mas entendemos o que nos traz àquela mesa, porque não estou entrando no Salão Oval para fazer um ponto ou tomar uma posição. Estou entrando lá para entregar resultados para os nova-iorquinos."

Trump ignorou as críticas de Mamdani na sexta-feira e até interveio em sua defesa várias vezes. Quando um repórter perguntou se Mamdani mantinha seus comentários de que Trump é um fascista, Trump interveio antes que Mamdani pudesse responder completamente à pergunta.

Questionado sobre a crítica de fascista no "Meet the Press", Mamdani disse: "Isso é algo que eu disse no passado. Eu digo isso hoje."

Kevin Hassett, diretor do Conselho Econômico Nacional, disse no programa de entrevistas "State of the Union", da CNN, que Trump quer trabalhar com todos que se importam com o futuro do povo americano.

"Às vezes discordamos sobre políticas", disse Hassett, "mas acho que o objetivo de melhorar a vida de todos é algo que muitas pessoas compartilham do lado Democrata e Republicano."

Embora politicamente distantes, a reunião na Casa Branca ofereceu benefícios políticos potenciais tanto para Mamdani quanto para Trump. O prefeito eleito pôde se encontrar individualmente com o presidente, e Trump teve a oportunidade de falar sobre acessibilidade, uma questão que é cada vez mais importante para os eleitores.

