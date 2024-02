A- A+

BLOG DA FOLHA Prefeito João Campos pode ter conversa com Lula após o período de Carnaval Expectativa de lideranças do PT é que políticos conversem sobre o pleito

Entre lideranças do Partido dos Trabalhadores, a expectativa é que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tenha uma conversa com o prefeito do Recife, João Campos (PSB), após o carnaval. A legenda já aprovou resoluções, por meio do seu diretório municipal, referendando a aliança, mas pleiteando a vice do socialista.

A expectativa de lideranças da legenda é que o chefe do Executivo federal entre no circuito para debater o futuro da aliança.

Lula é o principal líder da legenda e mantém uma relação de proximidade com a família Campos.

"Eles devem ter uma reunião depois do carnaval para conversar sobre a eleição do Recife", afirmou uma fonte petistas, em reserva.

