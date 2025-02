Prefeito no ES ameaça cortar verba de escola de samba que homenageia MST

A- A+

São Paulo, 28 - O prefeito de Cariacica (ES), na região metropolitana de Vitória, afirmou que a Prefeitura não vai mais repassar verbas para a escola de samba Independente de Boa Vista. A nota de repúdio de Euclério Sampaio (MDB), publicada em seu perfil do Instagram, diz que a escola ter levado uma "ala do MST" para a avenida foi um "erro inadmissível".



A Independente de Boa Vista foi campeã do Carnaval de Vitória 2025 com um desfile que homenageou a carreira do fotógrafo Sebastião Salgado. Em um momento do desfile, uma ala faz referência ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), retratado em trabalhos do fotógrafo documental.



Segundo o prefeito de Cariacica, o desfile teria gerado uma "polêmica" que o motivou a se pronunciar. "A partir deste ano, não faremos mais qualquer repasse à escola. Não compactuo com homenagens a movimentos criminosos", escreveu.





Euclério também disse que não sabia que o MST seria mencionado na performance. "Esse erro é inadmissível. Vamos responsabilizar a escola da forma cabível", finalizou.



Já no perfil oficial da Prefeitura, o comunicado é de que "o processo de verbas de fomento à cultura seguirá os trâmites democráticos e republicanos, sem represálias". O Estadão entrou em contato com a Prefeitura de Cariacica, mas não houve retorno até a publicação deste texto. O espaço segue aberto



A escola Independente de Boa Vista também se manifestou por meio do Instagram. O pronunciamento afirma que a ala buscou homenagear o livro "Terra": "Essa obra retrata as lutas, os desafios e a dignidade dos trabalhadores rurais brasileiros em sua busca pela reforma agrária".



Segundo a agremiação, a representação no desfile tinha como objetivo "evidenciar a realidade de milhares de brasileiros" e promover reflexão sobre o tema. "Sabemos do coração bom de Euclério, por isso, ficamos na expectativa de uma reversão desse posicionamento", diz a nota.



Em vídeo, Sebastião Salgado classificou o desfile como uma "homenagem sublime" e elogiou a ala "Terra". "Respeito profundamente o 'Movimento Sem Terra', uma das maiores organizações sociais de toda a América Latina e talvez o maior plantador de árvores do Brasil", disse o fotógrafo.

Veja também