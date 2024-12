Prefeito reeleito de Cabreúva, Carlos Mangini, morre aos 58 anos

A- A+

O prefeito reeleito de Cabreúva (SP), Antonio Carlos Mangini (PL), faleceu neste domingo, 15, aos 58 anos, após complicações de um câncer no pâncreas. A doença foi diagnosticada em 2021, pouco tempo depois de ele assumir seu primeiro mandato à frente da prefeitura. O falecimento aconteceu 16 dias antes da posse para o novo mandato.

Com 59,66% dos votos, Mangini foi reeleito em outubro de 2024. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde enfrentava o avanço da doença. Seu corpo será velado na Arena Cabreúva e sepultado nesta segunda-feira, 16, no Cemitério Parque Memorial Japi.

Sua vice, Noemi Bernardes (Podemos), professora aposentada com 30 anos de experiência na rede estadual, assumirá o cargo pelos próximos quatro anos.

A prefeitura de Cabreúva divulgou uma nota lamentando a perda.

"Desde o diagnóstico de câncer no pâncreas em 2021, Mangini enfrentou a doença com coragem e transparência. Mesmo durante o tratamento quimioterápico, manteve-se ativo e presente nas funções administrativas, honrando seus compromissos e sua dedicação à cidade que tanto amava. Ele deixa um legado de trabalho, resiliência e amor por nossa cidade", diz a nota.

Policial militar aposentado, Mangini, foi vereador em 2004 e 2016, secretário de Segurança Pública em Itu e corregedor da Guarda Municipal de Itupeva. Sua experiência em segurança pública o tornou uma figura respeitada na região.

Além da vida pública, Mangini deixa uma família que inclui sua esposa, Valdirene, e três filhos: Gabriela, Matheus e Maria Clara.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) lamentou a morte de Mangini. "Minha solidariedade aos amigos, familiares e todos os cidadãos de Cabreúva", disse em nota.



