Prefeito se recusa a dar as chaves de Cuiabá a Rei Momo

A- A+

O prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini (PL-MT), negou a entrega das chaves da cidade ao Rei Momo, um ritual tradicional do carnaval seguido em diversos municípios do país.



Evangélico, Abílio não participou das festividades e escolheu, por sua vez, estar presente em eventos religiosos na última semana. O prefeito também recusou a destinação de recursos à festa, após decretar estado de calamidade financeira nos primeiros dias de governo.

"Neste carnaval, o rei Momo não vai colocar as mãos na chave de Cuiabá. Neste ano entreguei as chaves de Cuiabá nas mãos do Rei dos reis, Senhor dos senhores, o nosso Senhor Deus. Nossa cidade se chama Vila Real do Bom Jesus de Cuiabá ao Senhor Deus toda Honra e toda Glória", escreveu em um post no Instagram. A publicação o mostrava em um palco discursando em um evento para fiéis.



Abílio também compartilhou nos stories fotos tiradas com apoiadores em um encontro da União de Mocidades das Assembleias de Deus de Cuiabá e Região, que aconteceu durante o feriado.

Nos últimos meses, o prefeito negou destinação de recursos para as festividades de carnaval, afirmado que tem outras questões para a cidade no momento.

— A cidade está cheia de buraco, cheia de mato, dengue, chikungunya e eu vou me preocupar se eu vou gastar dinheiro ou não no Carnaval? Eu não vou gastar dinheiro no Carnaval agora, eu vou gastar no dia em que a cidade estiver ok — disse em entrevista ao Repórter MT, jornal local.Além disso, tramita pela Câmara Municipal da cidade um pedido que proíbe o uso de recursos públicos para investimentos na festa, proposto pelo vereador Rafael Ranalli (PL), aliado de Abílio na Casa. Apesar dos esforços para a aprovação antes do início da festa, o pedido de urgência para a votação do projeto em plenário

Veja também