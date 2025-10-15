Qua, 15 de Outubro

Minas Gerais

Prefeito vira alvo do MP por nepotismo após nomear o filho para três secretarias

A situação foi registrada no município de Dom Joaquim, que fica a pouco mais de 8 quilômetros de Belo Horizonte

O filho do prefeito, conhecido como Nem da Saúde, ocupa três secretarias na Prefeitura de Dom Joaquim, em Minas GeraisO filho do prefeito, conhecido como Nem da Saúde, ocupa três secretarias na Prefeitura de Dom Joaquim, em Minas Gerais - Foto: Google Street View

O Ministério Público de Minas Gerais (MP-MG) ajuizou uma ação civil pública por nepotismo contra o prefeito de Dom Joaquim, Huenerson Henrique Celestino, conhecido como Nem da Saúde (MDB), e o filho dele, que ocupa três secretarias municipais simultaneamente.

A ação foi proposta pelo promotoria de Justiça de Conceição do Mato Dentro, sob responsabilidade do promotor de Justiça Frederico Tavares de Lanna Machado, que determinou a condenação por improbidade administrativa e o afastamento imediato do filho dos cargos. Segundo o Ministério Público, o filho do prefeito não possui qualificação técnica para exercer as funções às quais foi designado.

Procurada pelo Estadão, a Prefeitura de Dom Joaquim ainda não se manifestou sobre o caso. O canal segue aberto para posicionamento.

"Dom Joaquim possui onze secretarias municipais, e três delas estão ocupadas por uma mesma pessoa: o filho do prefeito. Tal prática caracteriza nepotismo e visa beneficiar um parente em detrimento do interesse público", afirmou o promotor.

Antes da ação do MP-MG, o caso chegou ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal (STF), que, no entanto, declinou a competência para o Ministério Público Estadual, que então iniciou a investigação e propôs a ação.

