Polícia Federal Prefeitura de irmã de ministro é alvo de nova operação da PF por suspeita de desvio de emendas Luanna Rezende foi alvo de outra operação da PF no ano passado e chegou a ser afastada do cargo

A Polícia Federal realizou uma nova operação nesta quinta-feira para apurar suspeitas de desvios de recursos públicos na prefeitura de Vitorino Freire, no Maranhão. A cidade é comandada por Luanna Resende, irmã do ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Procurados, a prefeitura e a pasta não comentaram.

A investigação da PF apura se um grupo criminoso fraudou sistemas do Ministério da Saúde inserindo dados falsos para obter mais repasses federais oriundos de emenda parlamentar.

Em nota, a corporação aponta que a suposta fraude gerou um aumento da produção ambulatorial do município para R$ 1.057 per capita, enquanto a média nacional foi de R$ 164,77. A discrepância, segundo a polícia, foi ocasionada principalmente pelo registro de 800,5 mil consultas médicas somente no ano de 2021.

Uma auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU) mostrou que grande parte dos valores das emendas parlamentares foi direcionada a um contrato de mão de obra médica, o que aponta, segundo a PF, para “um possível conluio entre empresário e servidor da Secretaria Municipal da Saúde de Vitorino Freire, a fim de promover a frustração do caráter competitivo de certame, fraude contratual e superfaturamento”.

A Justiça já determinou o bloqueio de bens e valores dos investigados até R$ 4,6 milhões e a suspensão do exercício de função pública do servidor.

No ano passado, a prefeita Luanna Rezende foi alvo de operação da PF que investigava suspeita de desvio de dinheiro da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) envolvendo emenda de ministro das Comunicações. Na época, ela chegou a ser afastada do cargo. A medida, contudo, foi revogada dias depois pelo ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF).

