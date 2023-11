A- A+

BLOG DA FOLHA Prefeitura de Olinda diz que vice emprega tempo "na busca por holofote" e nega demissões Márcio Botelho disse que Professor Lupércio demitiu todos os comissionados do gabinete da vice-prefeitura

A Prefeitura de Olinda rebateu a acusação do vice-prefeito da cidade, Márcio Botelho (PP), sobre demissões de todos os funcionários comissionados do gabinete da vice-prefeitura. A gestão municipal, em nota enviada à Folha de Pernambuco, afirmou que "é lamentável que, num município com tantos desafios, o vice-prefeito empregue seu tempo na busca por holofote, utilizando todo tipo de expediente".

Márcio Botelho acusou o prefeito, Professor Lupércio (Republicanos), pelas exonerações. Segundo ele, há "perseguição" por parte do chefe do Executivo municipal.

Na nota, a prefeitura afirmou não ser verdadeira a informação da demissão de todos os funcionários do gabinete de Botelho.

"Informa também que quaisquer ações de intervenção no espaço não foram realizadas por inércia do próprio vice-prefeito, que não solicitou o serviço ao setor responsável", alegou a prefeitura. Márcio Botelho havia denunciado também problemas na infraestrutura de seu gabinete, como mofo e goteiras.

A Folha de Pernambuco perguntou à Prefeitura de Olinda se haverá algum pronunciamento do Professor Lupércio. A gestão não respondeu ao questionamento. A reportagem também tenta contato com Márcio Botelho.

