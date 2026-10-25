Prefeitura de Salvador confirma que secretário com prisão decretada está em Paris

A Prefeitura de Salvador confirmou neste domingo, 25, que o secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, está em Paris em missão oficial a convite do governo francês.



Em nota enviada ao Broadcast Político, a gestão municipal informou que o chefe da Semob retornará ao Brasil na segunda-feira, 26, e se apresentará às autoridades para prestar esclarecimentos sobre a operação do transporte público durante o segundo turno das eleições.

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A manifestação ocorre após o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), desembargador Maurício Kertzman Szporer, determinar à Polícia Federal a prisão em flagrante do secretário por causa da redução da frota de ônibus durante a votação."Ele retorna nesta segunda-feira (26) e irá se apresentar às autoridades para todos os esclarecimentos em relação ao transporte público na capital baiana neste domingo (25) durante o segundo turno das eleições", informou a prefeitura, acrescentando que os atrasos no início da manhã ocorreram devido à "adesivação clandestina" de ônibus com material relacionado a um dos candidatos. A administração não identificou o candidato no comunicado."Para garantir o cumprimento da legislação eleitoral, a Semob precisou providenciar a retirada dos adesivos, o que impactou temporariamente a saída dos coletivos", afirmou.Em termo de inspeção ao qual o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) teve acesso, a fiscalização judicial registrou que o supervisor da garagem do BRT na Avenida Barros Reis informou que a frota em circulação era inferior à dos dias úteis por orientação da Semob. Advertido sobre a obrigação de manter a oferta de ônibus, o responsável afirmou que mobilizaria motoristas para colocar os veículos nas ruas.O Ministério Público Eleitoral (MPE) informou ter identificado 217 ônibus fora de circulação durante vistorias em duas garagens de empresas de transporte coletivo de Salvador neste domingo. A fiscalização, conduzida pela promotora de Justiça Andrea Ariadna, encontrou 97 veículos sem operar em uma empresa e 120 na outra.O órgão notificou o município para apresentar esclarecimentos e adotar providências para restabelecer a circulação integral da frota no prazo de uma hora.