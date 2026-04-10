A- A+

Após assumir o comando do Palácio do Capibaribe, o prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB), anunciou, nesta sexta-feira (10), quatro mudanças no primeiro escalão do secretariado municipal. Foram confirmados os nomes de Beatriz Menezes, Eduardo Mota, Rafael Arruda e Felipe Porto para comandarem, respectivamente, as secretarias de Infraestrutura, Esporte, Segurança Cidadã e Turismo. As nomeações serão publicadas no Diário Oficial do Município deste sábado (11).

Secretária-executiva e coordenadora geral do ProMorar Recife, Beatriz Menezes é engenheira civil formada pela Universidade Federal de Pernambuco, possui Master em Gerenciamento de Projetos, pela Fundação Getúlio Vargas, e Project Management Professional (PMP), pelo PMI. Foi Secretária Executiva de Captação de Recursos do Recife, coordenou equipe multidisciplinar na captação do maior plano de investimentos já realizado no município, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Eduardo Mota é vereador do Recife em primeiro mandato, eleito em 2024, com 11.786 votos. É engenheiro civil, formado pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap). De 2021 a 2023, atuou como gerente-geral da Secretaria de Infraestrutura do Recife. Na Câmara Municipal, presidiu a Comissão Especial da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS), conduzindo amplo debate popular sobre uso do solo. Atualmente, preside a Comissão de Planejamento Urbano e Obras do Legislativo Municipal.

Rafael Arruda é advogado, professor e gestor público, com atuação nas áreas de Direito do Consumidor, Desportivo e Gestão Pública. Possui pós-graduação em Direito do Consumidor, Negócios no Esporte, Desportivo, Gestão Pública e do Futebol. Com mais de 20 anos de experiência no sistema de defesa do consumidor, atuou no PROCON. Contribuiu para o desenvolvimento de plataformas nacionais como o consumidor.gov.br e o ProConsumidor, em parceria com a SENACON. É Conselheiro Estadual da OAB/PE.

Felipe Porto é advogado, com especialização em Direito Público Municipal, pela Universidade Católica de Salvador, e MBA em Compliance e Ética na Gestão Municipal, pela Faculdade Unypublica. Também possui pós-graduações Lato Sensu em Direito Administrativo, Digital e Previdenciário, Direito Médico e da Saúde, Direito Ambiental e em Controle Interno no Setor Público Municipal. É ex-prefeito de Canhotinho e foi assessor de Relações Institucionais da Companhia Docas do Rio de Janeiro e da INFRAERO.

Com informações da assessoria de imprensa*

Veja também