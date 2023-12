A- A+

INFRAESTRUTURA Prefeitura do Recife entrega área beneficiada pelo Programa Mais Vida, no Ibura Requalificações foram realizadas na quadra do Buraco da Gata e nos arredores

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria Executiva de Inovação Urbana, entregou neste sábado (30), uma série de melhorias na quadra do Buraco da Gata e nos arredores, localizada na comunidade de Três Carneiros Alto, no bairro do Ibura. Fruto de investimentos de R$ 977 mil, as transformações marcaram a 60ª comunidade beneficiada pelo Programa Mais Vida.

A programação de entrega contou com orquestra de frevo, serviços de saúde como mamografia e atendimento veterinário, doação de animais, atividades para crianças, batalha de breaking em parceria com a Confederação Pernambucana de Breaking, além da distribuição gratuita de pipoca e algodão doce.

"A gente está inaugurando o espaço e também fazendo um mutirão de saúde com vários serviços. O pessoal das secretarias de Educação, Primeira Infância, Cultura, Inovação Urbana, está todo fazendo um mutirão de serviços com a entrega dessa grande intervenção urbana. Nós fizemos a proteção da encosta aqui ao redor da quadra, mas fizemos mais que isso, a encosta tornou-se um grande painel de arte urbana para todo mundo ter orgulho do lugar", explicou João Campos.

O Programa Mais Vida, cujo objetivo é revitalizar a cidade por meio do protagonismo dos moradores, adota o diálogo e a escuta ativa como fundamentais para a concepção dos projetos nas comunidades do Recife, com apoio cultural da Tintas Coral e Cimento Forte.

No Buraco da Gata, as intervenções foram orientadas por um plano de ação construído em cinco reuniões comunitárias e uma oficina de cocriação, utilizando a dinâmica do "Varal dos Sonhos". Esta abordagem envolve a coleta das ideias de idosos, adultos, jovens e crianças, expressas em post-its a partir de textos e/ou desenhos, guiando o desenvolvimento das intervenções urbanas e sociais.

Ao chegar ao Terminal de Três Carneiros Alto, localizado na Avenida São Paulo, a principal via de comércio local que conduz às escadarias ao redor do Buraco da Gata, os visitantes são recebidos por uma pintura lúdica, melhorias no guarda-corpo e instalação de telas de proteção, juntamente com aprimoramentos no piso.

Descendo pela escadaria da Rua Ibirá, ao lado, foram implantados mobiliários urbanos, jardineiras, um painel de arte urbana criado pelo artista Emanuel de Morais e a pintura lúdica nos degraus, calçadas e residências, transformando o ambiente em um espaço mais seguro e acolhedor para as crianças e incentivando a interação das pessoas com o local.

"O Mais Vida chega para potencializar os territórios e promover conexões entre os moradores, para que, junto com o poder público, possamos encontrar soluções coletivas para os desafios locais. É por meio da escuta e do diálogo que buscamos mobilizar as redes comunitárias existentes, incentivar novas uniões e integração de outras políticas públicas, com o objetivo de transformar os territórios de maneira mais inclusiva e sustentável possível. Estamos imensamente felizes, pois no Buraco da Gata, a arte, a cidadania e a cultura da paz ganharam ainda mais destaque", contou a secretária executiva de Inovação Urbana, Flaviana Gomes.

A quadra e a arquibancada do Buraco da Gata passaram por uma completa requalificação, com recuperação do alambrado, pintura, demarcação, drenagem, piso em concreto, instalação de brinquedos, escadaria de acesso e construção de banco mureta.

Na área do entorno, foi feita a requalificação do muro em pedra rachão, revestimento de contenção em tela argamassada, recuperação de canaletas, escadarias, passeios e implantação de corrimão.

Além disso, um imenso painel de arte urbana, obra do artista visual Max Motta, transformou completamente o espaço da quadra e arredores, retratando a harmonia entre ser humano e natureza numa viagem tropical que faz alusão aos símbolos do bairro de Três Carneiros Alto e a brincadeiras de criança representadas por um menino realizando uma 'lambreta', habilidade típica do futebol.

Essas melhorias foram realizadas pela Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb) junto com a escadaria de acesso à Escola Municipal Severina Bernadete Teixeira, que recebeu requalificação no piso, reformas estruturais e medidas de contenção na encosta que anteriormente se acumulava lixo e dejetos.

Agora, um painel criado pelo artista Clodoaldo Graf também faz parte do trajeto diário das crianças e seus responsáveis, apresentando um lago de peixes e girassóis que se mescla ao novo paisagismo da área. Esse ambiente oferece uma aparência agradável, desencorajando a prática de descarte irregular de lixo no local e incentivando o cuidado e o zelo pela população.

Dentro do cronograma social previsto para a localidade ainda foram realizadas oito oficinas de engajamento, abrangendo atividades como o mutirão de pintura das fachadas das casas, uma oficina de turbantes para jovens, orientações voltadas ao mercado de trabalho, um workshop dedicado aos games, práticas de culinária sustentável.

Foi realizada ainda a criação de uma horta escolar com farmácia viva, ações de conscientização ambiental focadas nos resíduos domésticos e de construção civil, e uma gincana de tampinhas que proporcionou a dez jovens e seus responsáveis um passeio de ônibus para conhecerem o Compaz Miguel Arraes e o Centro de Referência da Primeira Infância do Recife (Criar), pela primeira vez.

Com a participação do Programa Colorindo o Recife, por meio da Secretaria Executiva de Inovação Urbana, a comunidade ganhou mais brilho e colorido. Foram realizados, ao todo, cinco painéis de grafite com autoria dos artistas Max Motta, Cardeal, Emanuel de Morais, Fiori e Clodoaldo Graf, cada um trazendo, de maneira única, mensagens de pertencimento e sentimento de comunidade.

Também houve uma oficina de arte urbana ministrada pela grafiteira e educadora Nathê Ferreira, culminando em um mural coletivo com a participação dos jovens nas muretas da quadra do Buraco da Gata.

Para a dona de casa Maria Josefa da Silva, de 50 anos, que mora em Três Carneiros Alto desde os cinco anos de idade, a Prefeitura do Recife fez o seu trabalho na comunidade e agora os moradores vão precisar colaborar com a manutenção do espaço.

"Ficou uma maravilha, ótimo, tudinho. Ficou tudo muito bom mesmo. Agora a comunidade tem que conservar esse trabalho nota mil. A Prefeitura do Recife está de parabéns. Essa quadra já tinha recebido reparos por muitas vezes, mas nunca tinha passado por uma grande reforma como agora", disse.

Severina Dias, 74 anos, também é dona de casa, e vive na localidade há 50 anos. Hoje mora com cinco filhos, e netos. "Ficou lindo demais aqui, tudo bem pintado, até a minha casa pintaram de laranja. Eu vi que esse mesmo trabalho foi feito no Córrego do Jenipapo. Antes aqui tinha muito lixo, agora não. Todo mundo aqui amou o resultado", contou.

