Prejuízos financeiros gerados por ataques golpistas ultrapassam o montante de R$ 25 milhões

A- A+

Os ataques golpistas e de vandalismo de 8 de janeiro às sedes dos Três Poderes, em Brasília, resultaram em um prejuízo financeiro de R$ 25,6 milhões, de acordo com uma projeção do Projeto Lupa nos Golpistas, da agência de checagem Lupa. A informação é da revista Carta Capital.

De acordo com os levantamentos, com base em estimativas dos Poderes, a maior parte dos custos (83,5% do total) envolve a recuperação da infraestrutura de Palácio do Planalto (R$ 7,9 milhões), STF (R$ 5,9 milhões), Senado (R$ 4,1 milhões) e Câmara dos Deputados (R$ 3,5 milhões). Como se trata de uma estimativa, os custos podem ser ainda maiores.

Os gastos com equipamentos de informática na Câmara dos Deputados são de R$ 2,13 milhões. No Senado, os valores ficaram em pelo menos R$ 100 mil. Os prejuízos na área de segurança, que incluem viaturas da polícia legislativa, chegam a R$ 714 mil, somando-se Câmara e Senado.

A contabilização não envolve apenas os estragos materiais. Ela inclui custos extras com as operações que precisaram ser deflagradas para conter a atuação dos golpistas. A ‘Operação Reintegra’, por exemplo, realizada pela Polícia Federal (PF) com a finalidade de desmobilizar os atos golpistas pelo país, custou R$ 1,9 milhão ao governo.

A prisão de 1,4 mil envolvidas nos ataques golpistas também gerou custo extra ao sistema carcerário, uma vez que o volume de presos foi absorvido de uma única vez pelos presídios do Distrito Federal. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seape) não deu detalhes sobre os gastos extras, mas confirmou que um preso custa ao estado R$ 2.450,19 por mês.

Segundo estimativa feita pela reportagem da Carta Capital, que considerou que 939 presos tiveram as prisões em flagrante convertidas em preventivas (a lista do STF tem três nomes repetidos), o prejuízo até agora foi de pelo menos R$ 2,3 milhões.

Veja também

atos golpistas Lula diz que democracia é o patrimônio mais precioso da população