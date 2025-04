A- A+

VIAGEM Prêmio da filha, competição de hipismo e hotel do Exército: como será a viagem de Mauro Cid a SP Ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro e réu no inquérito do golpe recebeu autorização de Alexandre de Moraes (STF) para passar uma semana na capital paulista

Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL) e réu no inquérito do golpe, recebeu autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes para viajar a São Paulo entre os dias 1º e 7 de abril. O motivo é uma competição de hipismo e um prêmio de destaque recebido por uma das filhas como melhor atleta jovem da Confederação Brasileira de Hipismo (CBH) nesta semana.

A solenidade de premiação ocorre na quinta-feira (3), à noite, no salão nobre do Jockey Club de São Paulo. A filha de Cid ranqueou como melhor "Jovem Cavaleiro" de 2024 na modalidade salto. O troféu será entregue por Constantino Scampini, presidente da CBH até o ciclo olímpico de Los Angeles 2028, e Marco Antonio La Porta, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB). O técnico da seleção brasileira de vôlei feminino, José Roberto Guimarães, também deve estar presente.

A filha deve participar ainda das provas do 9º SHP Open, realizado pela Sociedade Hípica Paulista (SHP), entre os dias 2 e 6 de abril. Ela está inscrita na competição, e sua categoria disputa o torneiro entre sexta e sábado. Trata-se do primeiro concurso nacional de salto da temporada, com premiação total de R$ 480 mil.

O advogado de Mauro Cid, Cezar Bitencourt, não confirmou a presença do seu cliente no evento. Mas, segundo ele, o transporte do cavalo até São Paulo requer tempo e cuidados específicos:

— Dá trabalho e ele precisa acompanhar — disse.

Apesar da inscrição, o concurso difere do despacho de Moraes. "Efetivamente, verifica-se que o requerente comprovou que a sua filha receberá o prêmio de campeã na categoria 'Jovem Cavaleiro', pela Confederação Brasileira de Hipismo, assim como participará de uma competição de hipismo que ocorrerá dentro do Jockey Club de São Paulo, na cidade de São Paulo". No caso, o Jockey recebe apenas corridas de cavalo, e não provas de hipismo.

A assessoria do Jockey Club confirmou que o espaço está alugado apenas na próxima quinta-feira pela CBH. Já a CBH explicou que o "Prêmio Brasil de Hipismo 2024" envolve somente a solenidade no dia 3 de abril, sem competições posteriores. Como não estão previstas provas não sequência, também não haveria necessidade de transportar a égua, batizada de "Chad Lady". Por fim, a SHP não soube dizer se a filha de Cid realmente compete na edição e esclareceu que mais detalhes poderiam ser fornecidos nesta quarta.

Ainda segundo o despacho de Moraes, o delator do inquérito do golpe ficará hospedado no Hotel de Trânsito de Oficiais do Exército, que fica próximo ao Comando Militar do Sudeste e do Parque Ibirapuera, na Zona Sul de São Paulo. Como o nome indica, é um estabelecimento que oferece hospedagem temporária a militares, civis e dependentes, seja em serviço ou atividade de lazer. As diárias têm preços mais baixos do que no mercado em geral.

O ministro do STF reiterou as proibições impostas a Cid pela Justiça durante a viagem à capital paulista, como a de usar redes sociais ou se comunicar com outros investigados "por qualquer meio, inclusive, por intermédio de seus advogados". Ele também manteve a necessidade de acompanhamento por tornozeleira eletrônica e a obrigação de comparecer presencialmente, na segunda-feira (7), no Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) estará em São Paulo no final de semana, por conta de uma manifestação convocada por ele na Avenida Paulista, na região central da cidade, no domingo (6). Ele é acusado pelo Ministério Público de liderar a trama golpista no Palácio do Planalto depois de perder as eleições para Lula (PT), há três anos. Outras sete pessoas, contando com Cid, respondem por crimes como golpe de Estado no STF depois que a denúncia foi aceita, no dia 26.

Veja também