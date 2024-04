Prêmio Innovare reconhece práticas relacionadas ao meio ambiente; inscrições terminam no dia 26

A- A+

Principal premiação do campo jurídico, o Prêmio Innovare recebe trabalhos que visam o aprimoramento e modernização da Justiça brasileira até a próxima sexta-feira, dia 26. A 21ª edição vai escolher, entre todas as inscritas, uma iniciativa com tema meio ambiente e sustentabilidade para o Prêmio Destaque.

As categorias do prêmio são: tribunal, juiz, Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia, Justiça e cidadania. Para a Categoria CNJ, a inscrição deve ser feita diretamente no Portal de Boas Práticas do conselho. As demais são feitas no site do Innovare. Em todos os casos, os temas são livres.

No caso da categoria Justiça e Cidadania, a premiação recebe trabalhos de profissionais de qualquer área do conhecimento, e não apenas juristas. Nesse caso, eles deverão apresentar práticas que, através da Justiça, possam contribuir para a qualidade e o bom funcionamento do sistema jurídico brasileiro.

As práticas inscritas serão visitadas por consultores especializados e, posteriormente, julgadas por um conselho de personalidades do campo jurídico. Essa comissão julgadora do prêmio inclui ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), do Superior Tribunal de Justiça (STJ), do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), desembargadores, juízes, advogados e outros profissionais.

O prêmio é gerido pelo Instituto Innovare. O Conselho Superior da premiação é formado pelas seguintes instituições: Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Advocacia-Geral da União (AGU), Ministério da Justiça, Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), Associação Nacional dos Defensores Públicos (Anadep), Associação dos Juízes Federais (Ajufe), Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Associação Nacional dos Procuradores de República (ANPR) e Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), com o apoio do Grupo Globo.

