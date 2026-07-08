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PRESIDENCIÁVEL Presença de coordenador de Flávio em evento com Rubio e Joesley gera incômodo em ala da campanha Participação de Vicente Santini em encontro em Washington não caiu bem no entorno de Eduardo Bolsonaro

A participação de Vicente Santini, um dos coordenadores da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro (PL), em um evento em Washington que reuniu o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e o empresário Joesley Batista, da J&F, provocou desconforto entre aliados de Eduardo Bolsonaro.

A presença de Santini no evento, realizado na última sexta-feira, foi revelada pelo Metrópoles e confirmada pelo jornal O Globo. O encontro ocorreu no The Executive Branch, clube privado na capital americana que tem entre seus sócios Donald Trump Jr., filho do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O evento reuniu autoridades, empresários e convidados para as comemorações dos 250 anos da independência dos Estados Unidos.

O evento ocorreu antes da chegada de Flávio aos Estados Unidos. O senador embarcou para Washington apenas no sábado para participar da audiência pública promovida pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR), na qual defendeu, nesta terça-feira, que o governo americano não aplique sobretaxas sobre produtos brasileiros.

Na apresentação, Flávio afirmou que este é o “pior momento possível” para a adoção das tarifas, voltou a defender uma negociação entre os dois países e tentou afastar o desgaste provocado pela associação de sua imagem ao tarifaço.

Segundo pessoas próximas à pré-campanha, Santini não comunicou previamente a participação no evento a Eduardo Bolsonaro, a Flávio Bolsonaro nem a Paulo Figueiredo, um dos principais responsáveis pela articulação da agenda internacional do senador.

Nos bastidores, aliados de Flávio afirmam que o episódio ampliou o desconforto em relação ao papel desempenhado por Santini na campanha.

O episódio ocorre em um momento de maior protagonismo dos irmãos Nelson e Vicente Santini na estrutura da pré-campanha. Nelson ocupa a tesouraria, enquanto Vicente é responsável pela coordenação da agenda de Flávio.

Advogado, Vicente Santini também representa empresas do grupo J&F. Joesley, por sua vez, mantém interlocução com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ajudou a intermediar o encontro entre o petista e Donald Trump, realizado em maio.

Nos bastidores, aliados de Eduardo Bolsonaro avaliam que a atuação de Santini para empresas da J&F é incompatível com sua posição na campanha, já que os irmãos Batista são vistos por esse grupo como adversários do bolsonarismo. Segundo esses interlocutores, a participação no evento com Rubio e Joesley aprofundou esse mal-estar.

A interlocutores, Santini minimizou a repercussão e avaliou não entender por que sua presença no evento estaria sendo associada à campanha de Flávio Bolsonaro. Também teria argumentado que participa regularmente de eventos no Brasil e no exterior e que sua ida ao encontro não dependia da presença de Paulo Figueiredo ou de qualquer outro intermediário.

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