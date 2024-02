Presença de Janja e ministros: PT vai cobrar até R$ 20 mil para jantar de aniversário

A- A+

O Partido dos Trabalhadores (PT) anunciou um jantar em comemoração aos 44 anos da sigla em março, com a presença confirmada da primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, e dos ministros do governo. Sob o tema “Em cada canto, um Brasil mais feliz”, o evento irá acontecer em Brasília na noite do dia 20 e os ingressos estão sendo vendidos por até R$ 20 mil, 4 vezes acima do ingresso mais caro da última festa.

Os convites podem ser adquiridos através de doação de R$ 350, R$ 5 mil ou R$ 20 mil. O convite mais caro na festa junina do partido, em julho do ano passado, custava R$ 3 mil. Segundo a organização da festa, não há diferença entre os convites, apesar dos valores variados, todos dando acesso ao mesmo buffet e ambiente no Setor de Clubes Esportivos Sul de Brasília.

"Quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos", afirmou a secretária nacional de Finanças e Planejamento do partido, Gleide Andrade, em nota.

Segundo Andrade, Janja tem participado ativamente da organização da programação cultural do jantar, cujas atrações serão divulgadas em breve. Apesar do convite, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda não confirmou presença.

Ainda de acordo com Andrade, o dinheiro arrecadado com o evento será destinado a projetos de comunicação e formação política do PT.

