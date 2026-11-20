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Caso Master Presença Mendonça em relatório ntegra estratégia da PF de questionar volta de ministro à relatoria Delegados que participaram da elaboração do documento afirmam que encontro entre ministro e Vorcaro fora do STF pode servir de fundamento para a suspeição

A inclusão do ministro André Mendonça na lista de quatro integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF) que podem ser investigados ou não no escândalo do Banco Master faz parte de uma estratégia da cúpula da Polícia Federal de questionar a condição de o magistrado voltar a ser responsável pelos processos envolvendo a instituição financeira na Corte.

Na visão de delegados que participaram da elaboração do relatório entregue ao presidente da Corte, Edson Fachin, o encontro de Mendonça com o banqueiro Daniel Vorcaro, em março de 2025, no Instituto Iter, fundado pelo ministro, pode servir de fundamento para uma alegação de suspeição e impedir que ele reassuma a condução dos processos envolvendo a instituição financeira.

Em nota divulgada em setembro, Mendonça confirmou ter recebido Vorcaro uma única vez por iniciativa do banqueiro. O ministro afirmou que se limitou a ouvi-lo e que o encontro tratou de uma ação sobre créditos de precatórios de interesse do Banco Master. Segundo o magistrado, sua atuação no julgamento foi contrária à posição defendida por Vorcaro.

O relatório da PF sobre Mendonça, porém, não aponta expressamente indícios de crime cometidos pelo magistrado. O documento reúne mensagens de terceiros sobre a marcação da reunião com Vorcaro, convites para eventos, confecção de terno e contatos de pessoas próximas ao banqueiro. Os investigadores também afirmam que não encontraram registros de conversas diretas entre o magistrado e o dono do Banco Master no material analisado.

Mendonça deixou de conduzir as investigações do Banco Master em 12 de setembro, quando Fachin determinou o envio dos processos à presidência da Corte. A decisão ocorreu em meio à crise provocada pela divulgação de mensagens atribuídas ao ministro Alexandre de Moraes e a Vorcaro. Os registros foram tornados públicos por Mendonça, então relator do caso, e desencadearam uma série de acusações entre integrantes do Supremo. Moraes chegou a pedir a abertura de uma investigação contra o colega por supostas irregularidades na condução dos processos.

Em 29 de outubro, Fachin decidiu devolver a Mendonça as investigações sobre fraudes no INSS, mas manteve os procedimentos relacionados ao Banco Master sob sua responsabilidade por até 90 dias, contados a partir de 12 de setembro. A medida, de caráter provisório e sem substituição formal da relatoria, atribuiu ao presidente do Supremo a análise de pedidos urgentes.

O eventual reconhecimento de suspeição de Mendonça, no entanto, não decorre automaticamente da existência de um encontro. Segundo integrantes da PGR, seria necessário demonstrar circunstâncias capazes de comprometer a imparcialidade do magistrado, conforme determina a legislação. Caberá ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, analisar o contexto dos diálogos e eventuais indícios de irregularidades.

O próprio Gonet, lembram procuradores, teve a sua conduta questionada após O GLOBO revelar uma foto do chefe da PGR fumando charuto com Vorcaro em um evento patrocinado pelo banqueiro.

Em setembro, o Conselho Superior do Ministério Público Federal rejeitou, por cinco votos a quatro, a abertura de investigação contra Gonet. Na ocasião, o relator do procedimento, Francisco Sanseverino, considerou que os elementos apresentados eram insuficientes para demonstrar uma relação próxima entre o procurador-geral e o banqueiro. O entendimento prevaleceu no colegiado, que também decidiu, por unanimidade, não afastar Gonet da condução do caso, por considerar que não tinha competência para decidir essa questão.

Entenda o caso

Fachin retirou o sigilo nesta sexta-feira do relatório da PF com menções a Mendonça, após pedido do ministro. Os outros nove documentos com menções a integrantes da Corte devem permanecer sob segredo caso não haja solicitações semelhantes de outros magistrados.

Além do relatório sobre Mendonça, foram encaminhados para a Procuradoria-Geral da República (PGR) informações sobre os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Kassio Nunes Marques. Os documentos relacionados aos outros magistrados foram arquivados por Fachin, por não apresentarem elementos jurídicos que justificassem a remessa.

Cada ministro recebeu o relatório referente às próprias menções, sem acesso ao material que trata dos colegas.

Nova orientação

Como mostrou O GLOBO, Fachin deu uma nova orientação à Polícia Federal para que avaliasse a relevância das informações sobre ministros da Corte encontradas nas investigações do Banco Master. Antes, o magistrado havia determinado que a corporação apresentasse todas as menções a integrantes do STF sem emitir juízo de valor.

A mudança de entendimento de Fachin é relatada por Andrei em ofício sigiloso encaminhado na quarta-feira ao presidente do STF, junto com dez relatórios produzidos a partir de material apreendido com investigados no escândalo do Banco Master.

No documento, Andrei afirma que Fachin fez a solicitação nos dias anteriores à entrega dos relatórios, em contatos mantidos diretamente entre os dois. O diretor-geral da PF não detalha em seu ofício os critérios utilizados pela corporação para avaliar a relevância das informações.

A nova orientação ocorreu depois que a cúpula da PF determinou a reformulação dos primeiros relatórios sobre integrantes do Supremo no caso Master, sob o argumento de que os documentos continham análises que ultrapassavam os limites estabelecidos por Fachin.

"Nos últimos dias, Vossa Excelência, em contato com este subscritor, destacou a necessidade de separação das informações, a partir de avaliação preliminar, pela Polícia Federal, da relevância dos elementos encontrados", escreveu Andrei a Fachin.

Em 2 de outubro, Fachin havia solicitado à PF o envio de todas as informações encontradas nas investigações que mencionassem ministros do STF, sem exceção. Na mesma data, Andrei determinou à Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção da corporação que identificasse eventuais situações relevantes envolvendo integrantes da Corte, mas sem realizar atos de investigação ou emitir juízo de valor.

O alcance do pedido de Fachin foi discutido em uma reunião entre representantes do Supremo e da PF, em 13 de outubro, quando ficou estabelecido que a corporação deveria encaminhar todas as menções encontradas, acompanhadas de seu contexto, em caráter descritivo. Na ocasião, ficou estabelecido que eventuais atos de investigação envolvendo ministros dependeriam de autorização do plenário da Corte.

A elaboração dos relatórios com citações de ministros do STF conflagrou uma crise interna na PF. Em seu ofício, Andrei relata que, em 3 de novembro, a cúpula da corporação recebeu uma primeira versão dos relatórios e identificou elementos que extrapolavam o caráter descritivo estabelecido por Fachin. O diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção determinou, então, que os documentos fossem revisados e adequados às orientações definidas em reunião com o Supremo.

O episódio levou Andrei a retirar dois delegados de funções de chefia na área responsável pelas investigações do caso Master. Em audiência no Senado na quarta-feira, o diretor-geral da PF afirmou que a medida decorreu do descumprimento das orientações para a elaboração dos documentos e que houve quebra de confiança.

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