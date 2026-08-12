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ELEIÇÕES 2026 Presente de Janja e recomendação médica: chapéu panamá deve virar uma das marcas de campanha de Lula Imagem usada no registro da candidatura foi feita em 4 de agosto, mesmo data em que Lula teve outras agendas no Palácio do Planalto

A imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de chapéu panamá não estará apenas nas urnas deste ano, mas deve ser uma das marcas da sétima campanha presidencial disputada pelo petista. De diferentes modelos e tipos, os adereços usados pelo petistas foram presentes recebidos por Lula de amigos, da primeira-dama, Janja da Silva, e de ministros do seu governo.

O presidente passou a adotar o adereço de forma constante em eventos públicos nos últimos meses, após retirar um carcinoma basocelular (um tipo comum e de baixa gravidade de câncer de pele), em abril. Após o procedimento, ficou com um curativo e fez 15 sessões de radioterapia. Lula adotou o adereço para evitar sol no local do procedimento.

Integrantes da sua candidatura, contudo, avaliam que o item passa uma imagem renovada e leve para que o atual mandatário busque a reeleição. A foto na urna com o chapéu, de acordo com esses aliados foi um pedido do próprio presidente.

A imagem usada no registro da candidatura foi feita em 4 de agosto, mesmo data em que Lula teve outras agendas no Palácio do Planalto. O presidente fez questão de posar com o chapéu panamá, quando vestia terno azul escuro, camisa branca e gravata azul clara. No retrato, está usando adereço da marca Marcatto, de estilo shantung social, indicado para sol e ocasiões diurnas. O adereço é feito de um material conhecido como palha shantung, produto sintético feito de fibra de celulose, considerado leve e macio. No site da marca, a peça é vendida a R$ 289.

A mesma peça foi usada por Lula em evento do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, no último sábado, e na terça-feira, em reunião sobre soberania digital no Palácio do Planalto.





O uso do chapéu também faz parte do esforço da campanha para rejuvenescer a imagem de Lula, que tem 80 anos, e busca quarto mandato presidencial. Publicada no Instagram de Lula, a imagem tinha 14 milhões visualizações até a manhã desta quarta-feira e é o post de campanha com segundo maior alcance, perdendo apenas para o vídeo do Rap do Silva, jingle da corrida presidencial petista.

O adereço será uma marca de Lula ao longo da campanha. Na quinta e sexta-feira, quando deve gravar vídeos de apoio a candidatos a governos estaduais e ao Senado, o presidente também deverá usar chapéu.

Coleção

O presidente tem uma coleção de chapéus, de cores claras e escuras, e costuma ganhá-los de presente da primeira-dama Janja da Silva, de amigos e integrantes do governo. O ex-ministro ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, presenteou Lula em dezembro de 2024, durante uma confraternização de fim de ano no Palácio da Alvorada com integrantes do primeiro escalão.

Lula já recebeu o acessório do ex-prefeito do Rio de Janeiro e candidato ao governo do estado, Eduardo Paes. Ao assistir desfiles das escolas de samba na Marques de Sapucaí, no domingo de Carnaval, Lula ganhou chapéus personalizados com seu nome da Acadêmicos de Niterói, Imperatriz Leopoldinense, Portela e Estação Primeira de Mangueira.

Como mostrou O Globo, aliados temem que o uso de chapéu na foto de urna abra um flanco para questionamentos no TSE ou mesmo levante dúvidas sobre sua saúde ou teorias conspiratórias. Até esta quarta-feira, nenhum questionamento havia sido formalizado.

Precedente

É incomum candidatos registrarem fotos de urna com o adereço, mas a campanha levantou outros casos, na hipótese de questionamentos jurídicos. O próprio TSE abriu, nas eleições de 2022, um precedente para flexibilizar essa restrição. Na ocasião, o tribunal autorizou que o então candidato a deputado federal Douglas Belchior (PT-SP), conhecido como Negro Belchior, aparecesse de boné na urna por considerar que o acessório fazia parte de sua identidade étnica e sociocultural.

O entendimento pode servir de argumento para a campanha de Lula caso a fotografia escolhida pelo presidente seja questionada na Justiça Eleitoral. Isso não significa, porém, que a decisão tomada há quatro anos tenha liberado de forma irrestrita o uso de chapéus, bonés ou outros acessórios. O precedente levou em consideração as características específicas do candidato e a relação do objeto com sua identidade perante o eleitorado.

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