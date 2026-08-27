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POLÍTICA Presidência: quem terá maior tempo de propaganda na TV? Veja como fica divisão do horário eleitoral Distribuição do tempo leva em conta a representação dos partidos na Câmara; propaganda eleitoral começa nesta sexta-feira (28)

A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão começa nesta sexta-feira. Primeiro, o espaço será destinado aos candidatos ao Senado, a deputado estadual e a governador.

No sábado, começa a veiculação das campanhas dos candidatos à Presidência da República e a deputado federal.

Entre os presidenciáveis, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá o maior tempo de propaganda no primeiro turno das eleições. Serão 5 minutos e 31 segundos para a coligação “Brasil Pronto para Mais”, formada por PT, PSB, PDT, PCdoB, PV, PSOL e Rede.

O PL, que tem Flávio Bolsonaro como candidato ao Planalto, terá o segundo maior espaço, com 4 minutos e 20 segundos.

O plano de mídia foi aprovado por unanimidade pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na terça-feira. A distribuição do tempo leva em consideração, entre outros critérios, principalmente a representatividade dos partidos na Câmara dos Deputados.

Na prática, o tamanho das bancadas eleitas no Congresso se transforma em minutos de exposição para os candidatos na televisão. PT e PL, que estão entre as maiores bancadas da Câmara e têm candidatos à Presidência, concentram os maiores tempos de propaganda.

Quanto tempo cada presidenciável terá na TV?

A coligação de Lula reúne partidos que somam 139 cadeiras na Câmara dos Deputados e, por isso, o petista terá a maior exposição, por isso terá 5 minutos e 31 segundos.

Já o PL, que está sozinho na disputa, terá 4 minutos e 20 segundos. O partido possui 98 deputados federais e tem a segunda maior bancada da Câmara.

Na sequência, o candidato do PSD, Ronaldo Caiado, terá 2 minutos e 2 segundos de propaganda. Já o escritor Augusto Cury, candidato do Avante, terá 35 segundos.

Outros candidatos à Presidência, como Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão), não terão tempo nos blocos de propaganda eleitoral gratuita em rede. Isso ocorre porque os partidos pelos quais disputam a Presidência não atingiram os critérios previstos na cláusula de desempenho.

A regra estabelece condições mínimas de desempenho eleitoral e representação parlamentar para que as legendas tenham acesso ao horário eleitoral gratuito.

Como será a ordem de veiculação?

O TSE também sorteou a ordem de veiculação da propaganda presidencial em rede. No primeiro dia, em 28 de agosto, o Avante, de Augusto Cury, será o primeiro a aparecer, seguido pelo PSD, de Ronaldo Caiado, pelo PL, de Flávio Bolsonaro, e pela coligação que apoia Lula.

A sequência será alterada nos dias seguintes, em sistema de rodízio, para que as candidaturas alternem suas posições dentro do bloco.

A mudança na ordem, no entanto, não altera o tempo destinado a cada candidato.

A programação será dividida por dias. Às terças, quintas e sábados, serão exibidas as propagandas em rede para presidente e deputado federal.

Às segundas, quartas e sextas, será a vez dos candidatos a governador, senador e deputado estadual ou distrital.

Além dos programas em rede, as emissoras reservarão 70 minutos ao longo do dia para inserções eleitorais de 30 e 60 segundos.

O tempo de cada um dos presidenciáveis

Lula (PT): 5 minutos e 31 segundos

Flávio Bolsonaro (PL): 4 minutos e 20 segundos

Ronaldo Caiado (PSD): 2 minutos e 2 segundos

Augusto Cury (Avante): 35 segundos

Romeu Zema (Novo): sem tempo de propaganda eleitoral na TV e no rádio

Renan Santos (Missão): sem tempo de propaganda eleitoral na TV e no rádio

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