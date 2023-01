A- A+

Política "Só tem sentido o PIB crescer se o crescimento for distribuído com quem fez crescer", diz Lula Segundo Lula, economia do país precisa de uma reforma tributária mais justa

Durante a entrevista para a Globonews, o presidente Lula também abordou aspectos como o lado social do país, o econômico e os cuidados climáticos. O presidente reforçou o objetivo de ter um mandato em busca de combater a desigualdade e defendeu uma reforma tributária para que os mais ricos possam contribuir de forma mais efetiva.



“Vou começar a recuperar o salário mínimo, só tem sentido o PIB crescer se o crescimento for distribuído com quem fez crescer. Os responsáveis são os trabalhadores”, disse Lula. O presidente pontuou que um fator importante é que se tenha, principalmente, a responsabilidade social, antes mesmo da econômica.



“Não me peçam responsabilidade fiscal, quem me pede eu peço responsabilidade social, não é possível ter pessoas passando fome. Queremos uma sociedade de classe média com poder de consumo para viajar, comprar uma casa, um carro, é o mínimo necessário para que eles consumam o que produzem”, afirmou.



Para conseguir uma sociedade mais igual, com uma renda mais distribuída, ele considera importante a realização de uma reforma tributária. “Precisamos de uma reforma de verdade, para as pessoas mais ricas, paguem mais imposto de renda e quem ganha menos não pague. Quem ganha 6 mil é considerado rico, mas se fizer todas as despesas, ainda tem o imposto, ele nem consegue sobreviver. Vamos colocar na proposta da reforma que até R$ 5 mil não pague imposto”, declarou.



Quanto à preservação da Amazônia, Lula declarou que isso será feito a partir do reforço da segurança e por meio de acordos. “Temos que criar um grupamento da PF para agir na preservação do clima, e claro, nas nossas fronteiras, ter mais polícia lá. Até 2030 queremos desmatamento zero na Amazônia. Vamos marcar reunião com os presidentes da Amazônia para discutir política continental.”, contou.

Veja também

Governo federal Lula pede a Alckmin para coordenar programa de modernização da indústria de Defesa