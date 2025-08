A- A+

ENTREVISTA Presidente da ABDI e ex-interventor do DF no podcast desta terça-feira (5) Convidado do 'Direto de Brasília' será o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Ricardo Cappelli (PSB)

O presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Ricardo Cappelli (PSB), será o convidado de hoje do ‘Direto de Brasília’, meu podcast em parceria com a Folha de Pernambuco. Ele comentará as medidas adotadas pela ABDI diante do tarifaço de 50% que os EUA aplicarão ao Brasil a partir da próxima semana, além da sua pré-candidatura ao governo do Distrito Federal e o livro “O 8 de janeiro que o Brasil não viu”, publicado em julho pela Intrínseca, com relatos inéditos da intervenção federal no DF após os ataques de 8 de janeiro de 2023.

Carioca de nascimento e brasiliense de coração, Cappelli comanda a ABDI desde fevereiro do ano passado, quando aceitou o convite do vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, em nome do presidente Lula. Jornalista formado pela UniEuro, Ricardo já presidiu a União Nacional dos Estudantes, foi interventor federal na Secretaria de Segurança Pública do DF e chefiou interinamente o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Passou ainda pelo Ministério da Justiça e pela gestão de Flávio Dino no Maranhão.

O podcast ‘Direto de Brasília’ vai ao ar das 18h às 19h, com transmissão pelo YouTube da Folha de Pernambuco e do meu blog, incluindo também cerca de 165 emissoras de rádio no Nordeste.

Retransmitem o programa a Gazeta News, do Grupo Collor, em Alagoas, a Rede Mais Rádios, com 25 emissoras, na Paraíba, e a Mais-TV, do mesmo grupo, sob o comando do jornalista Heron Cid. Ainda a Rede ANC, do Ceará, formada por mais de 50 emissoras naquele Estado, além da LW TV, de Arcoverde, no Sertão pernambucano.

Os parceiros neste projeto são o Grupo Ferreira, de Santa Cruz do Capibaribe, a Autoviação Progresso, o Grupo Antonio Souza, a Água Santa Joana, a Faculdade Vale do Pajeú e o Grau Técnico.

