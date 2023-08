Presidente da ABL, Merval Pereira vai prestigiar lançamento do livro sobre Marco Maciel

Fui recebido, ontem, no Rio de Janeiro, pelo jornalista e escritor Merval Pereira, presidente da Academia Brasileira de Letras. O encontro ocorreu no seu gabinete na ABL. A ele, entreguei o convite para o lançamento do livro ‘O Estilo Marco Maciel’, de minha autoria, e um exemplar autografado.

Merval Pereira mora no Rio há muitos anos, mas já teve residência em Brasília, onde cultivou uma relação bem próxima a Marco Maciel. “Um homem dos mais admiráveis”, disse o presidente da ABL, adiantando que estará no lançamento. A noite de autógrafos está marcada para o próximo dia 24, a partir das 18 horas, na ABL.

Merval ocupou vários cargos nas Organizações Globo ao longo da carreira, é colunista do jornal O Globo, bem como comentarista político da rede CBN e do canal a cabo GloboNews. É conselheiro do Centro de Estudos da América da Universidade Cândido Mendes e membro do Board of Visitors do John S. Knight Fellowships da Universidade Stanford.

Em 2009, recebeu o prêmio Maria Moors Cabot da Universidade Columbia nova-iorquina concedido todos os anos pela escola de Jornalismo da Universidade de Columbia às coberturas informativas na América Latina e no Caribe. Foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras (ABL) em 2 de junho de 2011 para a cadeira 31, a qual assumiu em 23 de setembro do mesmo ano. É autor dos livros ‘Mensalão’, ‘O lulismo no poder’ e ‘A segunda guerra: sucessão de Geisel’.