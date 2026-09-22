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Política Presidente da Abrapel no "Direto de Brasília" desta terça (22) Mara Telles vai falar sobre a influência das pesquisas eleitorais, a reta final da campanha, do quadro nacional e a repercussão da crise no judiciário nas campanhas presidenciais

A convidada do podcast "Direto de Brasília" desta terça-feira (22) é a presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais (ABRAPEL), Mara Telles. Cientista política e professora da UFMG, Mara vai falar sobre a influência das pesquisas eleitorais, a reta final da campanha, do quadro nacional e a repercussão da crise no judiciário nas campanhas presidenciais.

Helcimara de Souza Telles, conhecida como Mara Telles, é cientista política, professora universitária e pesquisadora na área de comportamento eleitoral. Graduada em História pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), é também doutora em Ciência Política pela Universidade de São Paulo (USP) e realizou pós-doutorado na Universidad Complutense de Madrid, na Espanha.

Ao longo da carreira acadêmica, dedicou-se a estudos sobre opinião pública, eleições, comunicação e comportamento político. Com trajetória destacada na academia e em pesquisas eleitorais, Mara ganhou projeção nacional ao participar do Big Brother Brasil 18, em 2018. A cientista política foi a primeira eliminada da edição, após disputar o primeiro 'paredão' do programa.

A passagem pelo reality ampliou sua exposição pública, sem afastá-la da carreira acadêmica, à qual retornou posteriormente como professora da UFMG. Atualmente, preside a Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais (ABRAPEL), entidade que reúne pesquisadores e especialistas dedicados ao estudo das eleições e da opinião pública no país.

Em parceria com a Folha de Pernambuco, o podcast "Direto de Brasília" vai ao ar hoje, das 18h às 19h, com transmissão pelo YouTube da Folha de Pernambuco e do meu blog, e mais 165 emissoras de rádio no Nordeste.

Retransmitem a Rede Nordeste de Rádio, a Rede Mais Rádios, da Paraíba; a Rede ANC, no Ceará; a revista Mais Nordeste, em Fortaleza; e a TV LW, em Arcoverde.

Entram como parceiros na mídia institucional a Autoviação Progresso, o Grupo Antonio Ferreira Souza, a Água Santa Joana, a Faculdade Vale do Pajeú e o grupo Grau Técnico.

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