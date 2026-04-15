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Magistratura Presidente da Andes destaca papel da entidade na defesa dos magistrados e dos interesses nacionais Em visita à Folha de Pernambuco, Fábio Dutra ressaltou a importância da instituição

O presidente da Associação Nacional dos Desembargadores (Andes), desembargador Fábio Dutra, destacou a importância da instituição para os magistrados e reforçou o papel da entidade na defesa dos interesses nacionais. A declaração foi dada nesta quarta-feira (15) durante visita do magistrado à Folha de Pernambuco.

Na ocasião, Dutra foi recepcionado pela vice-presidente da Folha de Pernambuco, Mariana Costa; pelo diretor executivo, Paulo Pugliesi; o diretor operacional, José Américo Lopes Góis; e a editora-chefe, Leusa Santos. Durante a visita, o magistrado esteve acompanhado do 1° vice-presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) e suplente do Conselho Deliberativo da Andes, desembargador Alberto Virgínio. Ao final do encontro, Dutra recebeu de presente o livro "Pernambuco naturalmente incrível!", publicado pela Folha em parceria com a Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur).

“A Andes é a única instituição brasileira que cuida dos interesses dos desembargadores. É uma entidade voltada exclusivamente à proteção dos direitos, interesses e prerrogativas dos magistrados de 2° grau. Nós estamos trabalhando já há algum tempo buscando aproximar o Judiciário, o Ministério Público e as demais instituições, de uma posição em que nós defendemos esses direitos”, iniciou.

“Temos promovido muitos eventos. Fizemos dois congressos nessa administração, realizamos um festival de música exclusivamente voltado para profissionais da magistratura e também estamos planejando realizar um seminário sobre segurança pública. A Andes defende os interesses dos magistrados, mas também procura estar atualizada com os interesses nacionais”, concluiu.

Entre outras ações recentes promovidas pela Andes destacam-se a realização dos seminários sobre pedofilia e direito desportivo, além do depósito da memória da Justiça brasileira e fluminense no Museu da Memória Mundial, na Noruega.

Andes

Fundada em 2006, a Andes é a única entidade classista a congregar sob seu escopo somente os magistrados do segundo grau de jurisdição, zelando por seus interesses e necessidades. Sediada no Rio de Janeiro, a entidade associativa congrega presentemente mais de 400 Desembargadores e Conselheiros dos Tribunais de Contas de todo o país.





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