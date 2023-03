A- A+

Mato Grosso do Sul Presidente da Assembleia do MS minimiza caso de deputado estadual que levou obra de Hitler Em sessão nesta quinta-feira, Gerson Claro (PP) disse que a casa não se deixará levar por "lacradores da internet"

O presidente da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Gerson Claro (PP) minimizou, nesta quinta-feira (9), o episódio em que seu colega, João Henrique Catan (PL), discursou na tribuna com uma cópia do livro Mein Kampf (Minha Luta), de Adolf Hitler, e comparou a situação do governo estadual com a Alemanha Nazista. Em declaração dada durante uma sessão ordinária, Gerson Claro afirmou que, apesar da repercussão nacional, a Casa não será palco para "lacradores da internet".

— O foco da Assembleia Legislativa é o trabalho em favor da população, o esforço conjunto pelo desenvolvimento do Estado. A lacração das redes sociais não vai nos pautar — afirmou o presidente da Assembleia Legislativa.

João Henrique Catan usou a tribuna para agradecer a postura do presidente e justificar sua conduta na última terça-feira. De acordo com o parlamentar, ele não exaltou Adolf Hitler e atacou a imprensa nacional.

— Como seria interessante bom para eles (a imprensa) que um parlamentar tivesse feito isso e que essa Casa não tivesse reagido, (a mídia) disseminou notícia falsa com relação a esse parlamentar — afirmou.

Como noticiou o Globo, Catan comparou a situação do estado do sul-mato-grossense ao incêndio do parlamento alemão, o Reichstag — ocorrido em 1933 e que serviu como oportunidade para Hitler fechar o regime, suspendendo o exercício da fiscalização do poder público por parlamentares.

Em seguida, o deputado estadual criticou os precedentes criminais que envolvem as vendas do livro de Hitler no país e segurou uma cópia do livro do ditador nazista.

— É com a apresentação do Mein Kampf de Hitler que peço para que este parlamento se fortaleça, se reconstrua, se reorganize nos rumos do que foi o parlamento europeu da Alemanha e que serviu, após sua reconstrução, de inspiração, inclusive para nós estarmos hoje aqui através do nosso direito constitucional brasileiro, que se inspira no modelo romano germânico. Era o que tinha, senhor presidente, para encaminhar o voto favorável a aprovação do requerimento.

