Eleições 2026
Presidente da Câmara, Hugo Motta, vota na Paraíba e reafirma "importância da democracia"
Motta vota no município de Patos, no sertão da Paraíba
Hugo Motta, presidente da Câmara, destacou que se tratava de um momento de alegria e de reafirmação da importância da democracia. - Foto: Lula Marques/Agência Brasil
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), votou na manhã deste domingo (25), na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEFM) Monsenhor Manoel Vieira, no município de Patos, no sertão da Paraíba.
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O deputado destacou que se tratava de um momento de alegria e de reafirmação da importância da democracia. "É um momento realmente de alegria para quem acredita nesse modelo. Eu penso que a democracia é o melhor modelo já testado em toda história da humanidade para escolher os governantes, porque da mesma forma que o povo elege é o povo quem faz o julgamento sobre o que esse governante fez."