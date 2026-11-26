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Brasil Presidente da CCJ vê 'tempo exíguo' para votar indicação de Lula ao STF e prevê sabatina em 2027 Otto Alencar diz que restam três sessões da comissão neste ano. Lula ainda avalia o nome para a vaga de Barroso, aberta há mais de um ano

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Otto Alencar (PSD-BA), afirmou nesta quinta-feira que a sabatina do próximo indicado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Supremo Tribunal Federal (STF) deve ficar para 2027.

Segundo o senador, restam apenas três sessões da comissão neste ano, e o calendário deixa pouco tempo para a leitura do relatório, a sabatina e a votação no plenário do Senado.

— Nós só temos três sessões na CCJ este ano e é preciso fazer a leitura do relatório, além da sabatina e ida ao plenário. O tempo é exíguo. Ao que tudo indica, ficará para o ano que vem — disse Otto.

O senador evitou comentar os nomes cogitados para a vaga, aberta com a aposentadoria de Luís Roberto Barroso em outubro de 2025, porque Lula ainda não anunciou sua escolha.

Como mostrou O GLOBO, Lula foi avisado no último sábado, em reunião com ministros do Supremo e a cúpula do Congresso, de que o advogado-geral da União, Jorge Messias, ainda enfrenta resistência no Senado. O presidente defendeu o aliado no encontro, mas sinalizou que pode escolher outro nome se avaliar que Messias corre o risco de ser rejeitado novamente.

Em abril, Messias recebeu 34 votos favoráveis e 42 contrários. Para ser aprovado, precisava de ao menos 41 votos. Foi a primeira vez desde 1894 que o Senado rejeitou uma indicação ao Supremo.

Na reunião de sábado, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), voltou a defender o nome de Rodrigo Pacheco, seu antecessor no comando da Casa e hoje ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). Entre as alternativas discutidas por aliados de Lula estão duas ministras do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Daniela Teixeira e Regina Helena Costa.

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