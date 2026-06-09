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Entrevista Presidente da CEF no podcast desta terça-feira (9) Na entrevista, Carlos Vieira deve abordar os resultados históricos alcançados pela instituição, além dos desafios do programa Minha Casa, Minha Vida

O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, é o convidado do meu podcast em parceria com a Folha de Pernambuco, o "Direto de Brasília", desta terça-feira (9). Paraibano e servidor de carreira da instituição há mais de 30 anos, Vieira vai falar sobre os desafios do programa Minha Casa, Minha Vida, o processo de modernização do banco e o alerta que tem feito sobre o futuro do financiamento habitacional no país.

Na entrevista, Carlos Vieira também deve abordar os resultados históricos alcançados pela instituição. A Caixa registrou lucro líquido recorrente recorde de R$ 15,5 bilhões em 2025, crescimento de 10,4% em relação ao ano anterior, impulsionado principalmente pelo desempenho do crédito imobiliário, que alcançou R$ 246,4 bilhões em contratações.

Vieira irá tratar das ações da Caixa que beneficiam a população do Nordeste, como o Minha Casa, Minha Vida e o programa Reforma Brasil e a atuação do banco no Microcrédito. Vieira ocupou diversos cargos estratégicos na Caixa antes de assumir a presidência.

O "Direto de Brasília" vai ao ar das 18h às 19h com transmissão pelo YouTube da Folha de Pernambuco e do meu blog, incluindo também cerca de 165 emissoras de rádio no Nordeste.

Retransmitem o programa a Gazeta News, do Grupo Collor, em Alagoas, a Rede Mais Rádios, com 25 emissoras, na Paraíba, e a Mais-TV, do mesmo grupo, sob o comando do jornalista Heron Cid. Ainda a Rede ANC, do Ceará, formada por mais de 50 emissoras naquele Estado, além da LW TV, de Arcoverde.

Os parceiros neste projeto são o Grupo Ferreira de Santa Cruz do Capibaribe, a Autoviação Progresso, o Grupo Antonio Ferreira Souza, a Água Santa Joana, a Faculdade Vale do Pajeú e o grupo Grau Técnico.

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