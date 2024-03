Presidente da comissão de Educação, Nikolas Ferreira não soube dizer se Terra é plana ou não

A- A+

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), novo presidente da Comissão de Educação da Câmara, não soube responder a um internauta que lhe perguntou sobre a "Terra plana".

"Nunca parei para pesquisar sobre isso, de verdade. Não me importo, sério mesmo, se a Terra é plana, oval, quadrada", disse o então vereador de Belo Horizonte.

O episódio ocorreu em setembro de 2021, durante uma transmissão ao vivo da escritora e influenciadora digital Débora G. Barbosa, e o trecho voltou a circular nas redes sociais após a escolha do deputado para o comando do colegiado de Educação nesta quarta-feira, 6.

Pergunta polêmica

Em transmissão ao vivo intitulada "O fim da nossa liberdade", Nikolas e Débora debateram sobre política nacional, teologia e geopolítica. O YouTube possui uma função denominada superchat, por meio da qual os espectadores de uma transmissão ao vivo podem enviar, mediante pagamento, uma mensagem aos apresentadores de um vídeo. Um internauta fez uso da ferramenta durante a live da escritora.

"O Nikolas não pode falar sobre Terra plana?", questionou o usuário na mensagem enviada no superchat.

A apresentadora interveio, dizendo que a pergunta era "um pouquinho polêmica" e, se Nikolas desejasse, não precisava responder ao internauta.

Mas Ferreira respondeu ao espectador e, ao invés de desmentir a possibilidade de a Terra ser plana, limitou-se a dizer que não havia estudado sobre o assunto e não se importava com o tema. O vereador afirmou que podia até gostar de quem "tem curiosidade" sobre o assunto.

"Posso ser sincero? Nunca nem estudei isso. Tipo, não é um tema que me chama a atenção, sabe? Juro, eu gosto, tudo bem, eu gosto de quem gosta, de quem tem curiosidade com isso, mas eu 'nunca nem' parei para pesquisar sobre isso, 'bicho', de verdade, não me importo. Se a Terra é plana, é oval, quadrada, sabe? C*****", disse o então vereador de BH.

Influenciadora foi elogiada por Olavo de Carvalho

A transmissão ao vivo não está mais disponível, mas o Estadão obteve acesso ao vídeo original de Débora, que acumulava mais de 600 mil seguidores no dia em que a live ocorreu, em 29 de setembro de 2021. Débora Barbosa já foi elogiada nominalmente por Olavo de Carvalho, o "guru do bolsonarismo". No momento, seus perfis em mídias sociais estão desativados.

Olavo de Carvalho, morto em 2022, difundiu o terraplanismo, ideia de que a Terra seria plana, e não com formato esférico e polos achatados.

"Só assisti a uns vídeos de experimentos que mostram a planicidade das superfícies aquáticas, e não consegui encontrar, até agora, nada que os refute", afirmou no Twitter (hoje, X), em 2019.

Os terraplanistas rejeitam todas as evidências científicas disponíveis sobre o formato da Terra, bem como as imagens de satélite e os depoimentos de astronautas.

Nikolas, então vereador, foi eleito um ano depois como deputado federal por Minas Gerais. Apesar de nunca ter apresentado um projeto relacionado à Educação, foi escolhido como o novo presidente da comissão permanente da Câmara que debate o tema. A nomeação dividiu a opinião de ex-ministros da Educação, como mostrou a Coluna do Estadão. O mandato para o comando do colegiado é de um ano.

Veja também

Blog da Folha Zé Queiroz oficializa sua pré-candidatura à Prefeitura de Caruaru e recebe apoio de João Campos