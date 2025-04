Presidente da Comissão de Justiça, Alberto Feitosa admite não ter pressa para destravar as pautas

A- A+

AAssembleia Legislativa de Pernambuco volta às atividades, depois do feriadão, na próxima terça-feira, mas ainda sem previsão para votar o novo pedido de autorização de empréstimo - no valor de R$ 1,5 bilhão - ou marcar a sabatina com o futuro administrador da Ilha de Fernando de Noronha. Duas matérias do Executivo.

Em entrevista à Rádio Folha FM 96,7, o presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, deputado Alberto Feitosa (PL), declarou que a Casa ficou mais irritada depois que o secretário da Casa Civil, Túlio Vilaça, participou de audiência pública sobre o atraso do pagamento das emendas e não anunciou prazo para pagar as emendas pendentes.



“Deputados me cercaram e pediram para não pautarmos, porque o que a gente vê é total desrespeito. Então, vamos segurar, sim, e estou segurando até para que isso ocorra num clima de harmonia, de prestigiar o novo administrador", assegura o deputado.

Ele também sustenta não estar desafiando o governo. "É pirraça? Não. É a forma como têm sido conduzidas as coisas, com total desrespeito, falta de diálogo com a Assembleia Legislativa”, complementa.

E admite que o clima de harmonia está distante de acontecer porque os deputados querem o pagamento das emendas de maneira transparente

O que o deputado pretende destravar são os mais de 800 projetos a serem analisados na Comissão de Justiça. Afirma que o antecessor Antônio Moraes (PP) engavetou as matérias antipáticas ao governo.

Quer liberar todas, mesmo que virem lei que nunca saia do papel. E aposta no dia em que o governo explique o que pode ser feito e o que é inviável.



Tarefas de casa

O secretário nacional da Previdência, Wolney Queiroz, vai aproveitar o feriadão e mais quatro dias de férias para estudar a reestruturação da rede de atendimento da perícia médica federal, Um concurso aprovou 250 profissionais. Agora é preciso distribuí-los pelos estados. Pernambuco terá direito a 25 ou 30 vagas. Depois da tarefa pronta, vai cuidar da agenda político-partidária.

No lugar certo

Discutir ações para fortalecer a pesca artesanal e o desenvolvimento sustentável na Ilha de Itamaracá levou o ministro da Pesca, André de Paula e o superintendente José de Irmã Teca, a reunir pescadores, marisqueiros, vereadores e o prefeito Paulo Galvão. A ideia é construir parcerias para trocar ideias e desenvolvê-las.

Primeiro passo

O estado publicou, no Diário Oficial de ontem, o edital de licitação para contratar a empresa que vai construir o Hospital Mestre Dominguinhos, em Garanhuns. O investimento é de R$ 135 milhões, e a unidade terá 269 leitos. A gestão será da Secretaria de Saúde.

Laços sertanejos

Três títulos de Cidadã Sertaneja no mesmo dia. A presidente da OAB-PE, Ingrid Zanella, agora é cidadã de Itapetim, Santa Terezinha e São José do Egito. Para sentir-se em casa, na terra dos poetas populares, declamou uma poesia.

