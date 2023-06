A- A+

cpi Presidente da CPI do 8 de Janeiro bate-boca com governista: "Não permitirei discurso político" Arthur Maia discutiu com o deputado governista Duarte Júnior

O presidente da CPI do 8 de janeiro, deputado Arthur Maia (União-BA), e o deputado Duarte Júnior (PSB), da base governista discutiram no início da sessão de hoje da comissão. A briga começou quando o deputado do PSB pediu tempo para fazer uma questão de ordem. Durante o discurso de Duarte, Maia reclamou e disse que o parlamentar estava fazendo "discurso político".

A confusão se deu por conta do depoimento feito na terça-feira de Silvinei Vasques, ex-chefe da Políciia Rodoviária Federal, que foi acusado pela base do governo de mentir em seu depoimento, o que poderia render uma prisão para Vasques. Maia, no entanto, se recusou a fazer a detenção e disse hoje que não ia prender ninguém "para chamar a atenção da mídia".

"O que não pode é não ter regras, não ter procedimento, não ter forma, não pode é que aqueles que descumprem a lei lá fora, que atentam contra a democracia lá fora, aqui dentro da Casa, que atentaram contra o patrimônio público, venham aqui brincar com o regimento dessa Casa, brincar com a nossa cara" declarou Duarte Júnior.

Em resposta, Arthur Maia ameaçou cortar a fala do deputado.

"Vossa Excelência está fazendo um discurso político. Vossa Excelência alegou no começo, como vantagem para si próprio, o fato de que estava trazendo uma série de elementos para justificar. O tempo da sua excelência era para fazer uma questão de ordem, está fazendo um depoimento político e não vou permitir."

Como o período da prisão em flagrante já passou, o deputado Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ) anunciou na sessão que vai apresentar uma notícia crime contra Vasques.

