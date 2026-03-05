A- A+

Caso Master Presidente da CPI do INSS aciona PF após 'Sicário' ligado a Vorcaro tentar tirar a própria vida Senador Carlos Viana pede esclarecimentos à Polícia Federal e ao Ministério da Justiça sobre episódio envolvendo investigado ligado ao caso Master

O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), solicitou esclarecimentos à Polícia Federal e ao Ministério da Justiça sobre o atentado a própria vida de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como “Sicário” ou “Mexerica”, investigado por ligação com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Mourão foi preso nesta quarta-feira (4) na operação que mirou Vorcaro e morreu após ser encontrado desacordado na carceragem da Polícia Federal em Belo Horizonte. Segundo informou a corporação, ele tentou tirar a própria vida e foi levado a um hospital, onde está em estado grave.

Diante do episódio, Viana encaminhou ofícios ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, pedindo informações detalhadas sobre as circunstâncias da morte do investigado, que estava sob custódia do Estado. No documento, o senador solicita um relatório circunstanciado com a cronologia dos fatos, a identificação da unidade da PF onde Mourão estava preso, registros de vigilância do local e informações preliminares sobre laudos periciais.

Para o parlamentar, o caso exige esclarecimentos imediatos por envolver um investigado que poderia ter informações relevantes para as apurações em curso.

"A sociedade brasileira precisa saber exatamente o que aconteceu dentro de uma unidade da Polícia Federal", afirmou o senador.

Viana também afirmou que, diante das informações já reveladas nas investigações, não se pode descartar nenhuma hipótese neste momento e defendeu que a apuração seja conduzida com rigor e transparência.

"Diante das informações já reveladas nas investigações, inclusive mensagens que apontam ameaças contra jornalistas e autoridades, não se pode descartar nenhuma hipótese neste momento, nem mesmo a possibilidade de que estejamos diante de uma eventual queima de arquivo".

