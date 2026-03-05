Qui, 05 de Março

Caso Master

Presidente da CPI do INSS aciona PF após 'Sicário' ligado a Vorcaro tentar tirar a própria vida

Senador Carlos Viana pede esclarecimentos à Polícia Federal e ao Ministério da Justiça sobre episódio envolvendo investigado ligado ao caso Master

Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como Sicário de VorcaroLuiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como Sicário de Vorcaro - Foto: Reprodução

O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), solicitou esclarecimentos à Polícia Federal e ao Ministério da Justiça sobre o atentado a própria vida de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como “Sicário” ou “Mexerica”, investigado por ligação com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Mourão foi preso nesta quarta-feira (4) na operação que mirou Vorcaro e morreu após ser encontrado desacordado na carceragem da Polícia Federal em Belo Horizonte. Segundo informou a corporação, ele tentou tirar a própria vida e foi levado a um hospital, onde está em estado grave.

Diante do episódio, Viana encaminhou ofícios ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, pedindo informações detalhadas sobre as circunstâncias da morte do investigado, que estava sob custódia do Estado. No documento, o senador solicita um relatório circunstanciado com a cronologia dos fatos, a identificação da unidade da PF onde Mourão estava preso, registros de vigilância do local e informações preliminares sobre laudos periciais.

Para o parlamentar, o caso exige esclarecimentos imediatos por envolver um investigado que poderia ter informações relevantes para as apurações em curso.

"A sociedade brasileira precisa saber exatamente o que aconteceu dentro de uma unidade da Polícia Federal", afirmou o senador.

Viana também afirmou que, diante das informações já reveladas nas investigações, não se pode descartar nenhuma hipótese neste momento e defendeu que a apuração seja conduzida com rigor e transparência.

"Diante das informações já reveladas nas investigações, inclusive mensagens que apontam ameaças contra jornalistas e autoridades, não se pode descartar nenhuma hipótese neste momento, nem mesmo a possibilidade de que estejamos diante de uma eventual queima de arquivo". 

