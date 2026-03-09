A- A+

Justiça Presidente da CPI do INSS diz que conversará com Mendonça sobre liberação de Vorcaro para depor Depoimentos de Leila Pereira, do Palmeiras, e de outros alvo da comissão são cancelados

O presidente da CPI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), disse nesta segunda-feira que vai pedir pessoalmente ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que Daniel Vorcaro, que está preso em Brasília, possa comparecer à comissão para prestar esclarecimentos sobre a atuação do banqueiro à frente do Master.

Mais cedo, os depoimentos previstos para a tarde desta terça-feira foram cancelados. Apesar disso, Viana decidiu manter a sessão para que os parlamentares possam se manifestar, diante do agravamento do escândalo e a revelação de troca de mensagens entre o ministro Alexandre de Moraes e Vorcaro, como revelou O Globo.

Segundo o presidente da CPI, Vorcaro não pode ser considerado investigado na CPI porque o relatório do deputado Alfredo Gaspar (União-AL) na comissão ainda não está pronto. Este tem sido o argumento utilizado por Mendonça para não obrigar Vorcaro a depor na CPI, diferentemente de testemunhas dispostos a colaborar para ajudar a esclarecer os fatos.

Um dos depoimentos esperados desta terça-feira era de Leila Pereira, CEO da Crefisa e presidente do Palmeiras. Segundo Viana, no domingo, ela pediu para adiar o comparecimento por conta de compromisso decorrente da vitória do time.

Nesta segunda, a defesa dela afirmou que ela não viria porque tem a respaldo da decisão do ministro do STF, Flávio Dino, que suspendeu a votação em bloco de 87 requerimentos e todas as convocações aprovadas pela CPI. Entre eles, a quebra sigilo do filho do presidente Lula, Fabio Luís da Silva.

Segundo Viana, o depoimento de Leila está mantido para a próxima segunda-feira. Ele disse ainda acreditar que o pleno do STF reverta a decisão de Dino.

— Não é possível que o Congresso Nacional seja afrontado da maneira como está sendo afrontado por decisões monocráticas de ministro do Supremo, decisões, na minha opinião, políticas, decisões que não têm embasamento constitucional, que são flagrantes desrespeitos ao trabalho de comissões parlamentares. Nós temos que reagir — afirmou Viana.

O depoimento do CEO do C6, Artur Brotto Azevedo, também foi cancelado com base no mesmo argumento de Leila Pereira. Já do presidente a Dataprev, processadora de governo federal, Rodrigo Ortiz, foi adiado para 23 de março.

Viana queixou-se que a CPI enfrenta seu momento mais difícil porque as investigações apontam o envolvimento de "pessoas importantes", que usam artifícios para não comparecer e admitiu que isso vai prejudicar o trabalho da CPI.

