Presidente da CPI do INSS diz que haverá novas prisões e há interessados em fazer delação
Declaração ocorre após a prisão do ex-presidente da entidade Alessandro Stefanutto pela Polícia Federal nesta quinta-feira (13)
O presidente da CPI do INSS, Carlos Viana (Podemos-MG), afirmou nesta quinta-feira, 13, que novas pessoas podem ser presas pelo esquema de desvios em aposentadorias, após a prisão do ex-presidente da entidade Alessandro Stefanutto pela Polícia Federal nesta manhã. "Isso é só o começo. Tem muita gente que ainda vai ser presa. Tem muita estrutura pública que vai cair. Tem muita verdade que vai aparecer", disse no X (antigo Twitter)
Viana também afirmou que há interessados em fazer delação premiada sobre a fraude. "Há outras pessoas dispostas a fazer delação, inclusive a esta CPMI", afirmou a jornalistas, quando questionado sobre um possível acordo do empresário Maurício Camisotti com a Polícia Federal.
Essa fase da Operação Sem Desconto também cumpre 63 mandados de busca e apreensão, incluindo contra parlamentares. Os alvos são o deputado federal Euclydes Pettersen Neto (Republicanos-MG), que vendeu um avião a uma entidade ligada aos desvios, e o deputado estadual do Maranhão Edson Cunha de Araújo, que presidiu entidade de pescadores responsável por descontos associativos. Os deputados ainda não se manifestaram sobre a operação.
Leia também
• Ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanutto é preso em operação da PF
• Lei proíbe descontos no INSS e põe Lula em xeque; confira Cláudio Humberto desta quinta (13)
• Senado aprova projeto que proíbe descontos de sindicatos em aposentadorias do INSS
Viana afirmou que agora as investigações da Polícia Federal devem se voltar ao que ele chamou de "primeiro núcleo", que seria "formado por políticos, pessoas que de governo a governo ajudaram, incentivaram ou indicaram esses servidores (envolvidos no esquema)".
"Os dois parlamentares não são os únicos. Há outros parlamentares que tem envolvimento e prestarão depoimentos no momento certo ao STF. Se a comissão entender que será necessária a convocação, ela será feita", afirmou o presidente da CPI do INSS. Perguntado sobre quais outros parlamentares seriam esses, ele disse que não pode informar no momento.
Em entrevista ao Estadão em setembro, pouco após o início da CPI, o relator da comissão, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), disse estar "muito convicto" de que a investigação chegaria a deputados e senadores. Em outubro, Gaspar disse que gostaria de convocar Pettersen e o senador Weverton Rocha (PDT-MA).
Conforme revelou o Estadão em outubro, Weverton mantém como administrador de uma de suas empresas o empresário Rodrigo Martins Correa, que também figura como sócio da Voga, firma que fazia a contabilidade dos negócios do "Careca do INSS", inclusive das offshores.
Nesta quinta-feira, 13, a CPI ainda votará a convocação de Edson Duarte, um dos alvos da operação deflagrada hoje.