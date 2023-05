A- A+

Entrevista Presidente de honra do PL, Bolsonaro diz estar "meio aposentado" da política Ex-chefe do Executivo recebe salário de "ministro do STF" para comandar o partido e ganhou um escritório ao lado da sede da legenda em Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta segunda-feira (1º) que está “meio aposentado” da política. Ao comentar sobre o panorama político do país, o presidente de honra do Partido Liberal afirmou, em entrevista à Revista Oeste, que (o cenário) “melhorou muito da última legislatura até agora”.

— É um país fantástico, tem tudo para dar certo, falta apenas a nossa classe política (que, apesar de eu estar meio aposentado agora, faço parte dela). E tem melhorado, no meu entender melhorou muito da última legislatura até agora — destacou o ex-chefe do Executivo.

Considerado por aliados e parlamentares bolsonaristas como o líder da direita no país, Bolsonaro recebe um salário de "ministro do STF" para comandar o PL, segundo o próprio presidente da legenda, Valdemar Costa Neto. No mês passado, os magistrados da Suprema Corte passaram a receber R$ 41.650,92 — valor que corresponde ao teto máximo do funcionalismo no país.

Ao retornar para o Brasil após uma temporada de quase três meses na Flórida, o ex-presidente recebeu, além do salário, um escritório ao lado da sede do PL para atuar pelo partido. Durante a viagem de volta ao país, no fim de março, Bolsonaro declarou à CNN que não seria responsável por liderar a oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT):

— Não vou liderar nenhuma oposição. Vou participar com meu partido, como uma pessoa experiente, 28 anos de Câmara, quatro de presidente, dois de vereador e quinze de Exército, para colaborar com o que eles desejarem, como a gente pode se apresentar para manter o que tiver de ser mantido e mudar o que tiver de ser mudado — pontuou enquanto aguardava o embarque no aeroporto de Orlando.

