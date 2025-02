A- A+

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) concedeu, nesta segunda-feira (17), o título de Doutor Honoris Causa ao presidente de Portugal, Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado encontra-se no Recife para uma série de compromissos. A solenidade, realizada no Salão Nobre do Centro de Ciências Jurídicas/Faculdade de Direito do Recife (CCJ/FDR), foi presidida pelo reitor Alfredo Gomes.

Na ocasião, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, e a vice-governadora, Priscila Krause, marcaram presença.

Marcelo é professor catedrático na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. A proposta de concessão do título fora apresentada pelo Conselho do Centro de Ciências Jurídicas da UFPE e, posteriormente, aprovada pelo Conselho Universitário da instituição.

A homenagem reverência a trajetória acadêmica e política do chefe de Estado português, cuja carreira é marcada por contribuições significativas ao Direito e à democracia.

O jurista pernambucano, José Paulo Cavalcanti, discursou sobre o presidente, destacando sua trajetória acadêmica, política e pessoal com pitadas de humor e descontração.

"Marcelo não é uma pessoa, são várias. Um comentarista político, um católico praticante, um professor catedrático", pontuou.

A governadora Raquel Lyra, apontou semelhanças entre Pernambuco e Portugal e relembrou quando era aluna da Faculdade de Direito do Recife. Além disso, reforçou os motivos pelos quais o presidente merece o título recebido.

"O senhor tem buscado ao longo da sua vida, compreender essa missão e ter o feito com bravura. E para nós, do Governo de Pernambuco, nós Pernambucanos, é uma honra e uma inspiração poder ter o aqui, no dia de hoje. Leve o nosso abraço, o nosso reconhecimento e a nossa gratidão por poder ter prestado serviços tão relevantes ao Estado português, mas sobretudo o serviço de inspiração a nós brasileiros aqui do 'País' de Pernambuco. Deus abençoe a sua caminhada sempre. Parabéns!"

Ainda na ocasião, o presidente recebeu pelas mãos do reitor da UFPE, a réplica de uma escultura do artista pernambucano Francisco Brennand.

