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Eleições 2026 Presidente do Avante espera que governadora Raquel Lyra detalhe o jogo ao Senado Sebastião Oliveira defende nome de Túlio Gadêlha e Da Fonte ou Dueire como segunda opção

O Avante não chegou à convenção partidária no papel de mero coadjuvante na aliança que sustenta a reeleição da governadora Raquel Lyra (PSD).

Ao homologar ontem a chapa com 26 nomes para deputados federais e 50 para estaduais, a legenda carimbou o apoio à gestora com a autoridade de quem exibe musculatura e presença administrativa.

O partido comanda dentro do governo espaços como a Agência de Empreendedorismo, a Secretaria de Empreendedorismo e Qualificação Profissional e a Ilha de Fernando de Noronha.

O presidente estadual da sigla, Sebastião Oliveira, articula voltar à Alepe, fazer mais dois estaduais e dobrar a bancada federal, renovando o mandato do irmão, Waldemar Oliveira. Hoje são nove prefeitos.

Para o Senado, o Avante está 100% fechado com o deputado federal Túlio Gadêlha (PSD) e aguarda a definição da segunda vaga. Instado sobre a preferência da governadora pelo ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (União Brasil), o dirigente disparou que “não dá para fazer política ouvindo conversas reservadas”. Espera que Raquel Lyra chame os líderes da base para expor o jogo.

Embora tente suavizar a resistência a Miguel Coelho, alegando apenas divergências de estilo, o pano de fundo é a disputa por poder no Sertão. Existe uma rivalidade histórica entre o grupo de Sebastião Oliveira, no Pajeú, e o grupo Coelho, no São Francisco.

Sem espaço para afagos, o Avante reafirma sua aposta no deputado federal Eduardo da Fonte (PP) ou no senador Fernando Dueire (MDB). E quer ser ouvido com o respeito de quem ajudou a erguer a chapa.

Mais perto de Lula

O presidente nacional do PSB e pré-candidato ao governo de Pernambuco, João Campos, terá hoje a oportunidade de fortalecer os laços com o presidente Lula. O ex-prefeito do Recife está em Brasília para a convenção nacional do partido que vai homologar a reeleção de Geraldo Alckmin como vice-presidente. O petista deve marcar presença no ato, que começa às 18h30.

Tempo de TV

OPRD voltou ao controle do prefeito de São Caetano, Josafá Almeida, e agora a Federação PRD-Solidariedade estará com João Campos. Mesmo se a União Progressista decidir coligar com Raquel Lyra, assessores calculam mais tempo de TV para a Frente Popular.

Provocação

A vereadora Liana Cirne (PT) desafiou o deputado Coronel Meira (PL) a participar de debate na página do Instagram “Recife Ordinário” terça (4). “Vai resolver no braço, na bala ou vai fugir?”, provocou. A assessoria do parlamentar ainda não confirmou presença.

Cidadania

Presidente estadual do Cidadania, João Baltar Freire comanda o partido até 31 de julho, dia da convenção. Depois, pede licença e tira férias da Cepe para coordenar a campanha de Daniel Coelho. Aluízio Pinto, ligado ao ex-ministro Raul Jungmann, assume a legenda.

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