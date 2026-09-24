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BRASIL Presidente do BNDES faz alerta sobre o avanço do crime organizado na política Aloizio Mercadante também aponta o risco de nacionalizar a cultura de milícia no Brasil

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, alertou nesta quarta-feira (23), durante a 5ª edição da J.Safra Investment Conference, em São Paulo (SP), para os riscos do avanço da influência do crime organizado na política brasileira.

Mercadante também associou a possibilidade de eleição do candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL) ao risco de disseminação, em outras regiões do país, de uma cultura política que, segundo ele, desenvolveu-se em meio à atuação de milícias e outras organizações criminosas no estado.

“Tem gente que se formou nessa cultura da milícia, nessa cultura do crime, que apoiou seis governadores que foram afastados. Vamos trazer essa cultura para os corações do Brasil?”, questionou Mercadante, após afirmar que o Rio de Janeiro enfrenta um “problema político seríssimo” relacionado à atuação de organizações criminosas.

“O Rio tem coisas encantadoras, aquelas montanhas, aquelas praias, aquela cultura, o jeito do carioca, a música, o talento, é uma coisa espetacular. Mas tem um problema político seríssimo, que é o crime organizado, é a milícia, é o tráfico, é o jogo do bicho, que é uma coisa que está infiltrada no Estado”, acrescentou.

Ao tratar da disputa presidencial, Mercadante afirmou que teme que a experiência do Rio de Janeiro seja reproduzida em outras partes do país. “Eu vou mexicanizar? O risco de mexicanizar o Brasil?”, questionou, numa referência ao risco de expansão da influência de organizações criminosas sobre estruturas do Estado.

A declaração ocorre em um momento em que a Justiça Eleitoral fluminense vem adotando medidas contra candidaturas que considera relacionadas a organizações criminosas. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) informou ter indeferido 15 registros de candidatura por indícios de vínculos criminosos.

Segundo o tribunal, parte dos casos envolve suspeitas de ligação com milícias e parte se enquadra na chamada “milícia de gravata”, expressão utilizada para organizações criminosas voltadas à prática de crimes contra a administração pública.

No evento, o presidente ainda mencionou o histórico recente de crises políticas no Rio de Janeiro e lembrou que seis governadores foram afastados. E disse que sua preocupação é que práticas e relações políticas associadas ao crime organizado deixem de ser um problema localizado e passem a influenciar outras regiões do país. “Tem gente que se formou nessa cultura da milícia, nessa cultura do crime (…) vamos trazer essa cultura para os corações do Brasil”, afirmou.



*Com informações da assessoria de imprensa

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