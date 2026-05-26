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Caso Master Presidente do BRB disse a Vorcaro que eles estariam 'juntando as vidas' após negociação de imóveis Paulo Henrique Costa também teria perguntado qual a 'necessidade de caixa' do banqueiro para solucinar as contas da instituição

O então presidente do Banco Regional de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, disse, em mensagem enviada a Daniel Vorcaro, que os dois estariam "juntando" suas vidas após a negociação do recebimento de imóveis em troca de aportes bilionários feitos pela instituição pública no Master. A declaração consta em uma troca de mensagens entre eles enviada pela Polícia Federal (PF) ao Supremo Tribunal Federal (STF) e obtidas pelo jornal Estado de S. Paulo.

Também ao longo dos diálogos, Paulo Henrique chegou a perguntar ao banqueiro qual seria "sua necessidade de caixa" antes de autorizar os repasses feitos pelo BRB para a compra de carteiras do Master, descritas pela PF como objetos de irregularidades e de fabricação artificial. Preso no âmbito das investigações sobre as fraudes fiscais cometidas pela instituição de Vorcaro, o ex-presidente do BRB também negocia sua delação premiada.

Entre as acusações que pairam sobre ele, há, de acordo com o Estadão, registros de uma suposta negociação para o recebimento de imóveis enquanto ele negociava a realização de aportes bilionários no BRB. Segundo o jornal, em novembro de 2024, Vorcaro teria orientado uma corretora de imóveis a encontrar apartamentos para o aliado, que estaria interessado no condomínio Heritage, no bairro Itaim Bibi, em São Paulo.

A corretora teria informado, então, que havia encontrado um apartamento decorado no local no 13º andar, negociado a um valor de R$ 45 milhões. O banqueiro autorizou as negociações e, em meio a problemas para agendar a visita, sugeriu que a profissional o levasse para conhecer um imóvel que ele tinha no mesmo condomínio. Em agradecimento, segundo o Estadão, o presidente do BRB mandou uma mensagem de WhatsApp a Vorcaro no dia 16 de novembro, dizendo que eles estariam "juntando suas vidas".

As conversas obtidas pelo jornal também mostram que, no dia 5 de novembro de 2024, Vorcaro enviou uma mensagem a Paulo Henrique pedindo para conversarem por telefone.

“Bom dia, meu amigo, quando puder, vamos falar hoje no tel só para darmos uma alinhada, se possível”, escreveu às 7h45. O então presidente do BRB, em seguida, respondeu: “Marquei uma reunião às 09:00 para repassar todas as carteiras e ter um cenário mais claro. Te aviso quando sair da reunião.”

Em meio à possibilidade de serem encontrados problemas nas carteiras ofertadas, Vorcaro afirma que dispõe de "outras carteiras pulverizadas de credcesta" e que, a partir delas, seria possível fazer "alguma estrutura para atender os pré-requisitos". "Exemplo: carteiras de convênios menores que 3mm [milhões]", acrescenta o dono do Master.

O "Credcesta" mencionado por Vorcaro é referente a um programa de crédito consignado, ofertado na forma de uma espécie de cartão de crédito com desconto direto no salário de funcionários públicos e aposentados, que passou a ser ofertado pelo Master inicialmente na Bahia e foi expandido para outros estados, incluindo o Rio de Janeiro.

Em resposta a Vorcaro, Paulo Henrique demonstra interesse em atender à oferta feita e sugere: "Você não quer me mandar tudo e vejo aqui como consigo estruturar?”. Em seguida, ele pede informações sobre a "necessidade de caixa" do Master para cobrir as suas contas e pede para que o empresário "envie um cronograma tentativo".

"Faço isso em paralelo ao que estou fazendo com o que já recebemos", disse o presidente do BRB. Em resposta, Vorcaro diz que levantaria os dados para enviar para o aliado.

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