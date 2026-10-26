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Eleições 2026 Presidente do Conselho Europeu parabeniza Lula e afirma que UE e Brasil são 'parceiros sólidos' Na madrugada desta segunda (26), a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também parabenizou Lula pela vitória e disse que vê parceria com o Brasil "florescer"

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, parabenizou nesta segunda-feira, 26, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pela reeleição no domingo (25) no Brasil. "O povo brasileiro falou", escreveu ele no X. "A União Europeia (UE) e o Brasil são parceiros sólidos."

O povo brasileiro falou. Parabéns pela sua reeleição, Presidente @LulaOficial! A União Europeia e o Brasil são parceiros sólidos. Falei com o Presidente Lula ao telefone ontem à noite para o felicitar pela sua reeleição. Vamos continuar a trabalhar juntos para aprofundar os nossos laços, enfrentar os desafios globais e construir um mundo mais pacífico e próspero. — António Costa (@eucopresident) October 26, 2026

Costa confirmou ter conversado com o presidente brasileiro na noite anterior para felicitá-lo pela reeleição. "Vamos continuar a trabalhar juntos para aprofundar os nossos laços, enfrentar os desafios globais e construir um mundo mais pacífico e próspero", concluiu.

Na madrugada desta segunda (26), a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também parabenizou Lula pela vitória e disse que vê parceria com o Brasil "florescer".

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