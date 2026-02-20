A- A+

Política Presidente do Iphan no podcast da próxima terça (24) Leandro Grass vai falar da sua pré-candidatura ao Governo do Distrito Federal pelo PT e os principais projetos de preservação do patrimônio cultural brasileiro, além da conjuntura política nacional

O presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Leandro Grass, é o convidado do meu podcast "Direto de Brasília", em parceria com a Folha de Pernambuco, da próxima terça-feira (24). Na pauta, sua pré-candidatura ao Governo do Distrito Federal pelo PT e os principais projetos de preservação do patrimônio cultural brasileiro, além da conjuntura política nacional.

Formado em Sociologia pela Universidade de Brasília (UnB), com mestrado em Desenvolvimento Sustentável pelo Centro de Desenvolvimento Sustentável da UnB e formação em gestão cultural pela Organização dos Estados Ibero-Americanos, Grass é professor e pesquisador nas áreas de sociologia, políticas públicas e participação social. Foi deputado distrital entre 2019 e 2022, período em que foi autor de diversas leis nas áreas de educação, desenvolvimento sustentável e direitos das mulheres.

Em sua trajetória política, Grass ganhou destaque ao protocolar, em março de 2020, o primeiro pedido de impeachment contra o então presidente Jair Bolsonaro. Nas eleições de 2022, foi candidato ao Governo do Distrito Federal pela Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB), obtendo 434.587 votos e ficando em segundo lugar. Em janeiro de 2023, foi nomeado presidente do Iphan, autarquia vinculada ao Ministério da Cultura responsável pela preservação e valorização do patrimônio material e imaterial do Brasil.

Nos últimos meses, Grass também esteve presente em debates sobre a defesa de espaços públicos emblemáticos, como a Praça dos Três Poderes, posicionando-se sobre a importância de preservação desses locais enquanto símbolos cívicos da democracia. No Iphan, sua gestão tem lançado editais e ações voltadas à salvaguarda de bens culturais e à promoção do patrimônio imaterial, com investimentos recordes em programas de preservação e fomento cultural.

O "Direto de Brasília" vai ao ar das 18h às 19h, com transmissão pelo YouTube da Folha de Pernambuco e do meu blog, e também em cerca de 165 emissoras de rádio no Nordeste. Retransmitem o programa a Gazeta News (Grupo Collor) em Alagoas; a Rede Mais Rádios, com 25 emissoras na Paraíba; a Mais-TV (sob o comando do jornalista Heron Cid); a Rede ANC, no Ceará, com mais de 50 emissoras; e a LW TV, de Arcoverde.

Os parceiros neste projeto são: Grupo Ferreira de Santa Cruz do Capibaribe, Autoviação Progresso, Grupo Antonio Ferreira Souza, Água Santa Joana, Faculdade Vale do Pajeú e o grupo Grau Técnico.

