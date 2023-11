Presidente do México classifica eleição de Milei na Argentina como "gol contra"

A- A+

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, descreveu nesta terça-feira (21) como "gol contra" a eleição do ultraliberal Javier Milei como presidente da Argentina.

"Para resumir, com todo o respeito, foi um gol contra, e eu não concordo, embora respeite a decisão do povo com os governos de direita", disse o presidente durante sua habitual coletiva de imprensa matinal, sem mencionar o nome de Milei.

López Obrador disse respeitar a decisão da Argentina, apesar de enfatizar que "é algo que consideramos que não vai ajudá-los".

Esta é a primeira reação pessoal de López Obrador à eleição de Milei, já que na segunda-feira não teve sua habitual coletiva de imprensa matinal, porque era feriado no México.

No domingo, após as eleições na Argentina, a ministra das Relações Exteriores do México, Alicia Bárcena, enviou uma mensagem na rede social X. Nela, felicitou o país pela eleição e disse que a Chancelaria está "pronta para trabalhar com o novo governo argentino", mas também não mencionou o candidato vencedor.

O presidente mexicano disse ainda que, no México, não há "risco" de que um político como Milei chegue ao poder.

"Não há nada a temer. O povo do México está muito consciente (…) e sabe muito bem que os governos de direita só favorecem as minorias", observou.

As críticas de López Obrador contrastam com o bom relacionamento que mantém com o atual presidente argentino, Alberto Fernández, e com outros líderes da região, como o presidente Lula e o presidente colombiano, Gustavo Petro.

