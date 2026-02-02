A- A+

ELEIÇÕES 2026 Presidente do Novo aposta em Zema no 2º turno e projeta apoio unificado da direita A declaração foi dada em entrevista ao Valor Econômico e integra a estratégia do partido de sustentar uma candidatura própria até o fim do processo eleitor

O presidente nacional do Novo, Eduardo Ribeiro, afirmou que o governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência da República, Romeu Zema (Novo), estará no segundo turno da disputa presidencial contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e deverá contar com o apoio de partidos e lideranças da direita

A declaração foi dada em entrevista ao Valor Econômico e integra a estratégia do partido de sustentar uma candidatura própria até o fim do processo eleitoral, sem discutir alianças neste momento.

"Zema vai estar no segundo turno, e tenho certeza de que vai receber o apoio de todos (da direita). Se qualquer um deles for ao segundo turno, vai receber o nosso apoio também, inclusive Flávio Bolsonaro", afirmou Ribeiro ao jornal, em referência ao senador, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo o dirigente, o plano do Novo é manter a pré-candidatura independentemente das projeções iniciais. "Nosso plano é ir até o fim. Tenho certeza absoluta de que ele vai crescer muito. Vai rodar o Brasil e ser mais conhecido. As pesquisas ainda mostram desinteresse de boa parcela da população em relação à campanha", disse.

Ribeiro também descartou, por ora, discussões sobre composição de chapa. "É cedo para esse tipo de discussão. Em nenhum momento nós fomos contatados por alguém, nem nós procuramos. Especulações são naturais, mas, do ponto de vista estratégico, ninguém está necessariamente pensando em vice neste momento, mas, sim, em colocar a sua pré-candidatura na rua e ver qual vai se tornar mais viável", pontuou.

Ao tratar da estratégia eleitoral do Novo, o presidente do partido lembrou que a sigla lançou candidaturas próprias nas duas últimas eleições presidenciais. "Foram duas eleições nacionais desde a fundação do partido e, em ambas, lançamos candidato à Presidência (João Amoêdo em 2018 e Luiz Felipe D'Avila em 2022). O intuito é levar as ideias do partido e fortalecer candidatos a deputado e outros cargos", afirmou.

Levantamento do AtlasIntel, divulgado em 21 de janeiro, mostra o presidente Lula com 49% das intenções de voto em um eventual segundo turno contra Zema, que aparece com 39%. Indecisos e eleitores que não responderam somam 12%.

Entre os governadores testados, Zema é também o mais rejeitado, com índice de 42,1%. Na sequência aparecem Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul (41,7%), Tarcísio de Freitas, de São Paulo (41,1%), Ronaldo Caiado, de Goiás (40,7%) e Ratinho Jr., do Paraná (39,9%).





