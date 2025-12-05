Sex, 05 de Dezembro

Presidente do partido de Tarcísio diz que não foi avisado sobre escolha de Bolsonaro por Flávio

Governador de São Paulo era colocado como principal nome para encabeçar a disputa presidencial do ano que vem com o apoio do ex-mandatário

Presidente nacional do Republicanos, deputado Marcos Pereira, (Republicanos-SP), disse não ter sido avisado previamente por nenhuma liderança do PL sobre a decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro Presidente nacional do Republicanos, deputado Marcos Pereira, (Republicanos-SP), disse não ter sido avisado previamente por nenhuma liderança do PL sobre a decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro  - Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

O presidente nacional do Republicanos, partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP), disse não ter sido avisado previamente por nenhuma liderança do PL sobre a decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro que escolheu seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), como nome para concorrer à presidência em 2026.

Tarcísio era colocado como principal nome para encabeçar a disputa presidencial do ano que vem com o apoio do ex-mandatário e a aliança com o Republicanos dada como certa. Questionado por meio da sua assessoria, Tarcísio não respondeu se foi avisado por Flávio. 

Questionado se foi surpreendido pelo anúncio feito por Flávio, foi lacônico:

— Não fui comunicado (da decisão). Fiquei sabendo pela imprensa — disse.

Flávio assumiu publicamente, nesta sexta-feira, a condição de pré-candidato à Presidência em 2026, ao divulgar uma mensagem em que afirma ter sido escolhido por Jair Bolsonaro para liderar o projeto político do grupo. A declaração ocorre após Flávio relatar a aliados, nesta semana, que o pai o convocou para disputar o Planalto. A definição teria ocorrido durante visita ao ex-presidente, que está preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília.

No comunicado, o senador afirma que Bolsonaro lhe conferiu oficialmente a missão:

— É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação.

Como O Globo mostrou, parte dos integrantes da cúpula dos partidos de Centrão que articulam uma candidatura de oposição para 2026 critica a decisão de indicar Flávio .

Há um entendimento que o parlamentar não terá o apoio de partidos de centro, como União Brasil, PP, Republicanos e PSD, já que 

